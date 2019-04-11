Home
>
Economia (BR)
>
Aeroporto de Guarulhos pode suspender voos da Avianca

Aeroporto de Guarulhos pode suspender voos da Avianca

Segundo nota divulgada pela GRU Airport, a empresa só poderá decolar voos domésticos com o pagamento à vista das tarifas do aeroporto; voos desta sexta-feira estão garantidos