8 dicas para economizar na ceia de Natal

Veja como algumas estratégias podem ajudar a tornar a comemoração mais econômica, mas sem deixar o sabor de lado

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:30

Dicas simples ajudam a economizar na ceia de Natal sem perder a magia da celebração Crédito: Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock

A ceia de Natal é uma tradição que vai além do ato de compartilhar uma refeição; ela simboliza união, gratidão e celebração em família. Geralmente realizada na noite de 24 de dezembro, conta com pratos típicos que variam conforme a cultura. Muitas vezes, esse momento também traz reflexões, trocas de presentes e fortalecimento de laços, criando memórias afetivas que se perpetuam ao longo dos anos.

O valor da ceia natalina está na faixa de R$ 453,06, segundo levantamento da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Com alguns cuidados e um bom planejamento, é totalmente possível organizar uma ceia de Natal incrível sem gastar além do necessário. Por isso, a seguir, confira algumas dicas!

1. Faça um planejamento detalhado

Defina o número de convidados e os pratos que serão servidos para evitar desperdícios. Liste os ingredientes necessários e pesquise preços em diferentes mercados. Planejar permite aproveitar promoções e evitar compras de última hora, que são mais caras.

2. Adote o estilo colaborativo

Transforme a ceia em um evento compartilhado, pedindo que cada convidado traga um prato ou bebida. Essa estratégia reduz significativamente os custos e possibilita uma mesa diversificada. Coordene os itens com antecedência para evitar repetições.

3. Prefira receitas econômicas e caseiras

Escolha pratos que utilizam ingredientes da safra e substitutos de produtos importados por opções nacionais mais acessíveis. Invista em preparos simples e saborosos, como assados e saladas, que também podem ser feitos previamente.

4. Compre frutas da estação

Para preparar sobremesas, escolha frutas da estação, como abacaxi, melancia, manga e laranja, em vez de cereja, damasco e pêssego, que costumam ser mais caros no período. Além de mais acessíveis, essas frutas harmonizam muito bem com doces.

A ceia de Natal pode ficar mais econômica quando os ingredientes são comprados em mercados atacadistas Crédito: Imagem: Kamil Macniak | Shutterstock

5. Compre em mercados atacadistas

Para itens como carnes , bebidas e sobremesas, os mercados de atacado costumam oferecer preços mais baixos em compras de grande volume. Junte-se a familiares ou amigos para dividir pacotes maiores e economizar ainda mais.

6. Aposte nos legumes para aumentar o rendimento das receitas

Compre cenoura, chuchu, abobrinha e batata para complementar farofas, salpicões e ensopados, isso diminui o uso de ingredientes mais caros sem alterar o sabor do prato. Além disso, com esses alimentos é possível adaptar as receitas para versões mais saudáveis.

7. Use e abuse da criatividade na decoração

Crie enfeites e centros de mesa com materiais recicláveis, como potes de vidro, pinhas e papéis coloridos. Além de econômico, o “faça você mesmo” adiciona um toque pessoal e charmoso à celebração. Reutilizar decorações de anos anteriores também é uma ótima alternativa.

8. Aproveite ao máximo as sobras

Transforme os alimentos que sobrarem da ceia em novos pratos, como sanduíches, tortas e caldos. Essa prática evita desperdício e torna as refeições práticas para o dia seguinte. Planeje o reaproveitamento ao organizar o cardápio inicial.

