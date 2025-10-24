7 dicas para evitar ciladas financeiras no fim de ano

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:32
Com o clima festivo das confraternizações e o impulso das promoções, o fim de ano pode se transformar em um período de grandes gastos e ciladas financeiras. As comemorações, as viagens e os presentes costumam pesar no bolso e, mesmo com o 13º salário, muitos consumidores perdem o controle do orçamento. Por isso, é necessário atenção e planejamento para evitar prejuízos.
“Evitar ciladas financeiras no final de ano requer planejamento, controle e disciplina. É possível aproveitar as festividades sem comprometer sua saúde financeira e começar o próximo ano com mais tranquilidade. Lembre-se de que o equilíbrio entre o prazer das celebrações e a responsabilidade financeira é a chave para um fim de ano feliz e sem preocupações”, avalia Carlos Moraes, docente do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera.
Entre as principais preocupações, Carlos Moraes destaca as dívidas acumuladas durante as festas e a negligência com despesas fixas. “É fundamental que as pessoas examinem cuidadosamente seus gastos durante as festividades e desenvolvam estratégias para quitar essas dívidas de forma eficaz, evitando que se tornem um peso ao longo do próximo ano”, recomenda.
Além disso, deve-se considerar os impostos e despesas anuais, muitas vezes esquecidos nos planejamentos financeiros. “As repercussões dessas despesas podem ser notáveis. Deixar de lidar com esses compromissos pode levar a um desequilíbrio financeiro. Guarde uma parte do 13º salário para os pagamentos de dívidas, inclusive as previstas para o próximo ano”, sugere.
A seguir, veja dicas de finanças elencadas pelo docente que podem te ajudar a não cair em ciladas. Confira!
Antes de começar a gastar, estabeleça um orçamento para todas as despesas de fim de ano, incluindo presentes, festas, viagens e outros gastos. Além disso, faça uma lista de todas as pessoas para quem você pretende comprar presentes e defina um valor máximo para cada um. Isso ajuda a evitar compras impulsivas.
Compare preços em diferentes lojas e sites antes de fazer uma compra. Aproveite promoções e descontos, mas fique atento para não cair em falsas promoções. Além disso, evite compras por impulso: pense duas vezes antes de fazer uma compra não planejada. Pergunte-se se o item é realmente necessário e se está dentro do seu orçamento.
Estabeleça um limite de gastos no cartão de crédito e evite ultrapassá-lo. Lembre-se de que o crédito não é dinheiro extra, mas um empréstimo que precisa ser pago. Ademais, evite parcelar compras em muitas vezes, pois isso pode comprometer seu orçamento nos meses seguintes. Prefira pagar à vista ou em poucas parcelas.
Se você já tem dívidas, evite contrair novas durante o fim de ano. Priorize o pagamento daquelas existentes para não começar o ano com mais compromissos financeiros. Além disso, se necessário, renegocie suas dívidas com os credores para obter condições de pagamento mais favoráveis.
Organize festas de forma econômica, compartilhando os custos com amigos e familiares. Considere fazer uma ceia colaborativa, em que cada um traz um prato. Outra dica: reserve uma parte do seu orçamento para poupança , mesmo durante o fim de ano. Isso ajuda a criar um fundo de emergência e a começar o próximo ano com mais segurança financeira.
Compre apenas em sites confiáveis e conhecidos. Verifique a reputação da loja e leia avaliações de outros consumidores. Para isso, certifique-se de que o site é seguro, verificando se ele possui o cadeado de segurança na barra de endereço e se utiliza protocolos de segurança (https).
Aproveite o fim de ano para definir metas financeiras para o próximo ano, como economizar uma quantia específica, quitar dívidas ou investir. Por fim, faça um planejamento anual das suas finanças, considerando todas as despesas fixas e variáveis, e crie um plano para alcançar suas metas.
Por Deiwerson Damasceno dos Santos
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o