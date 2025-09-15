Economia (BR)

5 passos para organizar as finanças da sua empresa no fim do ano

Começar o planejamento financeiro antes de 2026 é a chave para crescer com inteligência

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:33

É importante não deixar para organizar as finanças da empresa apenas em dezembro Crédito: Imagem: Moon Safari | Shutterstock

Para quem empreende, o planejamento financeiro de 2026 deve iniciar agora, pois essa etapa não serve apenas para manter a organização das contas, mas também para criar estratégias que permitam crescer com inteligência. Antecipar-se garante mais clareza sobre investimentos, gastos e oportunidades, além de abrir espaço para corrigir possíveis falhas ainda em 2025 e entrar no novo ciclo preparado para alcançar melhores resultados.

Segundo Larissa Calheiros, especialista em gestão comercial e financeiro da Agência Side, o erro mais comum dos empreendedores é deixar tudo para dezembro. “O planejamento financeiro não pode ser feito em cima da virada do ano. As decisões que vão impactar o futuro precisam começar a ser estruturadas no presente”, afirma.

A seguir, veja 5 passos para organizar as finanças da sua empresa no fim do ano!

1. Faça uma revisão completa de 2025

Antes de prever o futuro, é preciso entender o passado. Analise receitas, despesas, investimentos e os meses com maior ou menor faturamento.

2. Crie cenários realistas e de risco

Elabore pelo menos três projeções: uma conservadora, uma otimista e uma pessimista. Isso ajuda a preparar o caixa para oscilações inesperadas.

Desdobrar os objetivos mês a mês facilita o acompanhamento Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

3. Estabeleça metas mensais desde já

Em vez de uma meta anual genérica, desdobre os objetivos mês a mês. Isso facilita o acompanhamento e as correções de rota.

4. Defina prioridades de investimento

Seja em marketing, equipe ou estrutura, determine o que é essencial para o crescimento e já comece a reservar orçamento.

5. Considere contratar apoio especializado

Planejar sozinho pode ser arriscado. Contar com um consultor financeiro pode evitar decisões impulsivas e ampliar sua visão estratégica. “O planejamento financeiro não é sobre prever o futuro, mas sobre estar preparado para ele”, conclui Larissa Calheiros.

Por Sarah Monteiro

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta