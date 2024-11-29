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Economia (BR)

5 erros para evitar na hora de escolher uma carreira

Veja como não ir para caminhos que podem levar a decisões inconscientes

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 14:43

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

29 nov 2024 às 14:43
Escolher uma carreira vai além de uma simples decisão, define caminhos e impacta a vida pessoal (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)
Escolher uma carreira vai além de uma simples decisão, define caminhos e impacta a vida pessoal Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock
Escolher uma carreira é uma decisão significativa na vida de boa parte das pessoas. Afinal, é um processo que vai além da decisão sobre uma profissão, define caminhos e prioridades que impactam tanto a realização pessoal quanto o sucesso profissional. Por isso, a seguir, confira alguns erros para evitar na hora de tomar essa decisão tão importante!

1. Priorizar apenas o retorno financeiro

Focar exclusivamente o salário pode levar à frustração a longo prazo, especialmente se a profissão escolhida não estiver alinhada aos interesses e às habilidades pessoais. Uma carreira que não traz satisfação impacta negativamente a motivação e a saúde mental.

2. Desconsiderar habilidades e interesses pessoais

Ignorar talentos e preferências na hora de escolher uma carreira pode resultar em insatisfação profissional. Optar por áreas que não combinam com o perfil individual dificulta o aprendizado e o desenvolvimento no trabalho, limitando as chances de sucesso.
Embora conselhos sejam importantes, a decisão de seguir em uma carreira deve ser apoiada em autoconhecimento (Imagem: Pressmaster | Shutterstock)
Embora conselhos sejam importantes, a decisão de seguir em uma carreira deve ser apoiada em autoconhecimento Crédito: Imagem: Pressmaster | Shutterstock

3. Seguir a escolha de outras pessoas

Muitos escolhem carreiras influenciadas pela família ou amigos, sem avaliar se essas opções fazem realmente sentido para si. Um levantamento realizado pelo LinkedIn em parceria com a Censuswide, consultoria especializada em pesquisa de mercado, revelou que 26% dos 2001 entrevistados tiveram uma escolha profissional baseada na influência dos pais. Embora conselhos sejam importantes, as decisões devem ser apoiadas em autoconhecimento, e não em expectativas externas.

4. Ignorar o plano de longo prazo

Tomar decisões baseadas em impulsos ou tendências momentâneas pode comprometer o crescimento profissional. É importante pensar a longo prazo, avaliando as possibilidades de evolução e os caminhos que a carreira escolhida oferece.

5. Escolher sem experiência prática

Optar por uma carreira sem experimentar, como estágios, trabalhos temporários ou cursos introdutórios, dificulta entender se a área é realmente interessante e compatível com as expectativas pessoais.

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