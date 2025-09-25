Economia (BR)

5 dicas para transformar grandes prêmios de dinheiro em patrimônio

Educadora financeira explica como se organizar para fazer o valor render e não gastar tudo rapidamente

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:33

O planejamento financeiro evita que o dinheiro desapareça tão rapidamente quanto chegou Crédito: Imagem: MEE KO DONG | Shutterstock

Receber uma quantia significativa inesperadamente, seja por sorteios ou prêmios, é o desejo de muitos. Porém, sem um bom planejamento, esse valor extra pode desaparecer com a mesma rapidez que chegou. De acordo com uma pesquisa do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) Brasil, cerca de 46% dos brasileiros que recebem um valor extra acabam gastando tudo em menos de um ano.

Pensando nisso, Nathalia Arcuri, educadora financeira, fundadora da plataforma de finanças pessoais Me Poupe! e parceira do Familhão, programa de recompensas que conecta grandes marcas ao público com prêmios e experiências, lista abaixo 5 dicas para transformar grandes prêmios em patrimônio. Confira!

1. Pausar antes de agir é o primeiro passo

Ao receber uma grande quantia de dinheiro , é natural sentir uma forte euforia, porém emoções intensas, como agitação e empolgação,podem ser tão perigosas quanto o medo. “Este sentimento impulsiona decisões precipitadas. Por isso, a primeira atitude é simples: não faça nada imediatamente. Respira, não decida nada no impulso, nem siga conselhos automáticos de gerentes do banco, por exemplo. A reflexão vem sempre antes da ação”, pontua Nathalia Arcuri.

2. Quitar dívidas, guardar ou investir

Para a educadora financeira, não há uma receita pronta, visto que cada situação exige uma análise personalizada. “Antes de utilizar o dinheiro do prêmio para quitar dívidas, é preciso entender quais são, qual a taxa de juros e se existem outras prioridades. Há casos em que manter uma dívida com parcelas controladas e investir o dinheiro pode ser mais inteligente. Inclusive, se a pessoa possui uma renda passiva que cobre os compromissos mensais, é possível manter esta cobrança sem prejudicar o orçamento. É fundamental uma análise prévia para que a decisão seja ainda mais consciente”, explica a especialista.

Montar uma reserva de emergência é essencial para obter segurança financeira Crédito: Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock

3. Faça uma reserva de emergência

Montar uma reserva de emergência, aplicada em investimentos de liquidez imediata , é essencial para obter segurança financeira. Segundo Nathalia Arcuri, esta ação evita que, diante de uma necessidade urgente, a pessoa tenha que mexer em investimentos de longo prazo ou em ativos que estejam em baixa no momento.

4. Invista em opções seguras

A especialista indica opções seguras, como o Tesouro Selic ou CDBs (Certificados de Depósito Bancário), para quem nunca investiu. “Garantido pelo governo e com liquidez diária, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro que existe. Já os CDBs são seguros, desde que o investidor respeite o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, até R$ 250 mil por CPF e por instituição. Porém, se for investir um valor maior, sempre diversifique entre diferentes instituições”, complementa.

5. Evite que o prêmio vire custo fixo

Receber um grande prêmio pode parecer a realização de um sonho, mas a empolgação pode levar a escolhas que, em vez de gerar renda, acabam criando novos custos e preocupações. “O prêmio se torna um problema quando o ganhador transforma tudo em passivos, ou seja, coisas que só dão despesas como casa e carro. Muita gente compra imóveis sem saber se vai morar ou alugar, por exemplo. E mesmo alugando, existe o risco de vacância. Por isso, é imprescindível entender se o patrimônio adquirido irá gerar retorno ou virar custo fixo. O ideal é pensar em patrimônio que trabalhe por você, e não o contrário”, destaca.

Para fazer o dinheiro render com inteligência e segurança é essencial priorizar sonhos reais e sustentáveis, evitando assim compras por status ou pressão social. “Invista sempre pensando no longo prazo”, finaliza Nathalia Arcuri.

Por Beatriz Magalhães

