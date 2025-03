Economia (BR)

5 dicas para evitar compras por impulso no Dia do Consumidor

Veja como alguns cuidados são importantes para não prejudicar as suas finanças

Compras consciente evitam impulsos que prejudicam o planejamento financeiro. (Imagem: Maria Markevich | Shutterstock)

Em 15 de março é comemorado o “Dia do Consumidor”, data em que marcas e varejistas aproveitam para impulsionar suas vendas, oferecendo descontos em seus produtos. O período se tornou um ponto estratégico, sendo considerado a “Black Friday do primeiro semestre”.

No entanto, para o consumidor, a oportunidade de adquirir bens deve ser realizada conscientemente, já que, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), produzida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, de fevereiro de 2025, cerca de 76,4% das famílias brasileiras se encontram endividadas; dessas, 28,6% estão com contas em atraso.

Porém, se você é um consumidor que está mais organizado financeiramente e deseja realizar compras na data, é preciso ficar atento para não fazer compras impulsivas ou que prejudiquem o seu planejamento. Por isso, abaixo, confira as dicas de Fernando Lamounier, educador financeiro e sócio executivo da Multimarcas Consórcios (administradora de consórcios)!

1. Defina um orçamento

Em primeiro lugar, defina um orçamento e, posteriormente, faça uma lista de desejos que esteja no cálculo. “Agir pela impulsividade, não colocando a dívida em perspectiva de longo prazo, é o principal erro em datas como essa”, revela Fernando Lamounier.

2. Pesquise valores com antecedência

Pesquisar valores com antecedência e acompanhá-los durante a Semana do Consumidor é o ideal para saber se a promoção pode ser considerada válida. Isso porque muitos sites e lojas aumentam o preço dos produtos semanas antes do Dia do Consumidor e, no dia do evento, oferecem um “desconto”, dando ao cliente uma falsa sensação de economia.

O cartão de crédito deve ser usado com cuidado para evitar entrar no vermelho. (Imagem: Kite_rin | Shutterstock)

3. Use com cautela o cartão de crédito

O meio de pagamento deve ser usado com cuidado. A dica para não entrar no vermelho é mapear a renda total, separar as despesas fixas no orçamento e esquematizar as despesas variáveis. “O cartão de crédito é visto como uma extensão do orçamento mensal. O parcelamento leva o consumidor a acreditar que dividir uma compra faz a dívida ficar menor quando, na realidade, antecipa as dívidas do próximo mês. Se você tiver algum imprevisto e não conseguir pagar a fatura, ainda terá como desvantagem o pagamento de juros”, alerta Fernando Lamounier.

4. Preste atenção nas condições de frete

Outro ponto de atenção para se ter é quando as empresas barateiam o custo de produtos em “promoções”, e tendem a recuperar o valor do desconto por meio da cobrança de um frete abusivo para envio da compra.

5. Verifique a procedência dos locais de compra

Essa dica vale principalmente para as compras online. É importante ficar atento a autenticidade de sites, principalmente quando estes vêm por meio de redirecionamento de links, enviado os compradores para sites fraudulentos que podem aplicar golpes. Por isso, é importante ler “as avaliações de outros compradores e, quando em contato com um atendimento, observe comportamentos suspeitos, sempre tendo calma e paciência para finalizar quaisquer aquisições”, finaliza Fernando Lamounier.

Por Alexandre Ribeiro

