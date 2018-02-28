2018 começa com sinais positivos para o emprego

Fila de desempregados que disputavam uma vaga de trabalho num feirão do emprego, em Cariacica Crédito: Marcelo Prest - 05/04/2016

O ano de 2018 começou com alguns sinais positivos para o emprego, segundo os dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, mas a realidade ainda é de um contingente de 12,7 milhões de desempregados. Aos poucos, o mercado de trabalho dá mostras de uma recuperação que tem sido contínua, ainda que o caminho seja longo e lento.

Desde o recorde de 13,7% do desemprego em março do ano passado, a taxa vem perdendo força. No trimestre encerrado em janeiro, ficou em 12,2%, o que representa estabilidade frente ao trimestre anterior, que é o encerrado em outubro, quando também ficou em 12,2%. A boa notícia de janeiro é que não houve aumento do desemprego, que é comum nesta época do ano. Isso porque os trabalhadores temporários contratados para o Natal costumam ser demitidos, o que pressiona a taxa. Se houve estabilidade, é sinal de que houve a dispensa, mas o período também foi de contratações.

A população ocupada avança há três trimestres seguidos na comparação com o trimestre anterior. No resultado de janeiro, chegou a 91,7 milhões de trabalhadores. O perfil das novas vagas ainda é ruim, predominantemente informal, mas o número de empregos com carteira assinada parou de cair, na comparação com o trimestre anterior, o que pode sugerir uma melhora mais adiante da qualidade do emprego.

No outro lado, o contingente de desempregados parou de crescer: ficou estável em relação ao trimestre encerrado em outubro (12,7 milhões) e pouco abaixo de igual período do ano passado, quando 12,9 milhões de pessoas estavam sem emprego.

Os sinais positivos, claro, precisam ser observados com muita cautela. O Brasil chegou ao fundo do poço no ano passado, com uma taxa de 13,7% de desemprego e mais de 14 milhões sem emprego. Assim, qualquer melhora no mercado de trabalho se dá a partir de um patamar muito baixo. Os avanços têm ocorrido, mas o mundo do trabalho está distante demais do que seria aceitável para garantir o bem-estar da população brasileira.