Home
>
Economia (BR)
>
173 mil vagas em fevereiro, melhor resultado para o mês desde 2014

173 mil vagas em fevereiro, melhor resultado para o mês desde 2014

Secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho afirmou que há sinais de que a retomada do emprego será consistente em 2019