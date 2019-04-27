Home
>
Economia (BR)
>
'Fim de recursos para financiamentos é bom e evita corte no Safra'

'Fim de recursos para financiamentos é bom e evita corte no Safra'

As afirmações foram feitas neste sábado (27) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde esteve para a abertura da Expozebu, maior evento envolvendo gado de raças zebuínas do país