Economia do ES deve crescer menos do que a do Brasil em 2019

PIB do ES não cresceu nos três primeiros trimestres do ano Crédito: Pixabay

O ano de 2019 chega ao seu fim de um jeito meio insosso para a economia capixaba. Expectativas mais empolgadas e otimistas que foram feitas há 12 meses não emplacaram como muitos aguardavam. Por aqui, seguimos o ritmo fraco do desempenho do país, que só começou a dar sinais de retomada, mesmo que lentos, nesta reta final do ano.

Além da falta de fôlego do próprio crescimento nacional, os resultados ruins vindos da indústria , que sofre grande interferência do mercado internacional, comprometeram o dinamismo capixaba.

DESAFIOS

O ano foi desafiador para a indústria em seus diferentes segmentos presentes no ES. A celulose enfrentou uma baixa no cenário externo e a produção local chegou a cair 35% até outubro. A siderurgia viu seu mercado interno deprimido e sofreu os problemas relacionados ao abastecimento de minério de ferro, em razão da tragédia de Brumadinho.

A indústria do petróleo no Espírito Santo, que está com a sua produção em declínio, também lembrou o quanto a dependência das commodities pode ser danosa para o crescimento sustentado da economia.

ALERTA

A combinação do desempenho ruim dessas indústrias reforça a necessidade de o Estado repensar sua base econômica e estimular a formação de cadeias de produtos acabados, com maior valor agregado. Vale destacar aqui que contar com as commodities não é o problema, contar apenas com elas é que pode ser perigoso. Uma economia fortemente ligada ao setor extrativo acaba ficando muito sujeita à volatilidade do mercado internacional.

ESTABILIDADE

Apesar do PIB capixaba indicar que fecharemos 2019 estagnados do ponto de vista econômico, a condição de estabilidade - das contas públicas, da relação entre os Poderes e do ambiente jurídico que o Espírito Santo conquistou ao longo dos últimos anos - faz com que o resultado que venha a ser obtido não seja tão traumático para a população e nem para o setor produtivo capixaba.