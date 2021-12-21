Pix, débito ou cartão de crédito: qual usar na compra de Natal?

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As compras de Natal estão na reta final. Essa é a época do ano mais representativa para o comércio, as vendas ficam mais aquecidas com as compras tanto para presentear quanto para artigos pessoais. Sem contar que também cresce os gastos com viagem e lazer.

Nesse processo, é importante refletir sobre o melhor método de pagamento para cada ocasião. É comum que os consumidores tenham dúvida sobre a melhor forma de pagamento. No geral, o dilema é: pagar no crédito ou no débito? Para solucionar esta questão, fique atento a essas dicas, para você não perder dinheiro.

Em regra, pagar à vista, ou seja, na função débito do cartão, por transferência bancária ou via Pix , deve ser feito apenas quando existir um desconto que gere vantagem. Ou seja, quando o valor do desconto for superior a 5% do preço do produto ou serviço consumido. Essa é a única vantagem ao se utilizar o pagamento à vista, e eu vou explicar o porquê.

Então, nos casos em que não houver um bom desconto, a dica é optar sempre pela função crédito do seu cartão. Parcelado ou em uma única parcela, não importa. Ao utilizar a função crédito você poderá agregar pontuações que vão gerar benefícios, caso o seu cartão tenha um plano de pontuação vinculado.

Por exemplo, no cartão de crédito, uma pessoa que gasta em média R$ 1 mil por mês, ou seja, realiza compras que somadas chegam a R$ 1 mil na fatura, pode ter um retorno em benefícios de até R$ 350 por ano.

Esse benefício, que é gerado a partir do acúmulo de pontos do programa de benefícios do cartão, poderá ser gasto com milhas em companhias aéreas, produtos como brinquedos, eletrodomésticos e outros, e também com alguns serviços, como um pacote de uma empresa estética conveniada ao programa.

Outra vantagem sobre o uso do cartão de crédito é que ele também ajuda no controle de seus gastos. É verdade! Apesar de muitas pessoas acharem que o cartão pode ser um fator de endividamento, ele pode ser usado também para organização.

Cartão de crédito pode ajudar na organização financeira Crédito: Avery Evans/Unsplash

Para que seja uma ajuda no controle de gastos, o ideal é fazer até as pequenas compras no cartão. Assim, você tem suas despesas registradas na fatura e pode acessá-las pelo aplicativo do banco, por exemplo, para consultar o histórico a qualquer momento.

É claro: é necessário desenvolver o hábito de acompanhar esse histórico de compras e limitar o valor de consumo. Uma forma eficaz de manter esse controle é solicitar ao banco um limite de crédito que não extrapole seu orçamento e evitar que o banco no qual é correntista realize aumentos na concessão desse limite de crédito sem a sua permissão. Tudo pode ser conversado e resolvido com o seu gerente bancário.

O cartão também agrega outro grande benefício quando comparado ao dinheiro em espécie. Você tem, naturalmente, mais segurança ao circular com o seu cartão de crédito, em vez de manter dinheiro em papel na carteira.

Em caso de qualquer imprevisto relacionado ao cartão, como por exemplo perda ou furto, basta ligar para o número 0800 de atendimento 24 horas do seu banco, explicar a ocorrência e solicitar o bloqueio daquele cartão. Você estará seguro e, em poucos dias, uma via de um novo cartão física chegará em sua residência e estará habilitado após as etapas seguras de desbloqueio.