Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saiba mais

Entenda por que a Poupança não é o investimento mais seguro que existe

Além de render pouco, a Poupança não é garantida, como as pessoas pensam, e possui um risco desconhecido para a maioria

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 11:02

Públicado em 

07 abr 2022 às 11:02
L�lio Monteiro

Colunista

L�lio Monteiro

Cravada na história dos brasileiros como um símbolo de segurança e confiabilidade, a Poupança é o produto de investimento mais popular do Brasil. Ela foi criada por ninguém menos do que o imperador Pedro II, em 1861, através da Caixa Econômica Federal, com os mesmos juros de 6% ao ano que perduram, de certa forma, até hoje.
Na época, a Poupança era garantida pelo próprio governo imperial, e sua criação possibilitou que pessoas de baixa renda tivessem acesso a um instrumento confiável para que pudessem juntar suas economias. Passados mais de 160 anos, devemos reconhecer que o mercado financeiro mudou muito e, hoje, temos acesso a muitos outros instrumentos confiáveis, mas a predominância da Poupança ainda é uma realidade.
A primeira questão para se entender é que a Poupança nos dias atuais não tem nenhuma segurança diferenciada, comparada com muitos outros investimentos conservadores disponíveis nos Bancos ou nas corretoras.

Veja Também

Poupador iniciante? Saiba qual é o melhor investimento para você

A garantia é da instituição financeira emitente (e não mais do Governo Federal), e portanto está no mesmo patamar de risco que os recursos em conta corrente ou em CDBs (Certificado de Depósito Bancário) da mesma instituição. Tanto a Poupança, quanto a conta corrente e os CDBs, possuem a mesma cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Crédito).
Quem não tem poupança não precisa adiar o sonho da casa própria. É possível adquirir um imóvel na planta diretamente com a construtora ou com a cooperativa
A Poupança nos dias atuais não tem nenhuma segurança diferenciada Crédito: Pixabay
Se a Poupança for de um grande banco, a garantia (em tese) é maior, proporcional à solidez do emitente. Se for de um banco pequeno, e que eventualmente tenha um risco maior, este risco também será da Poupança. Ela se torna, neste caso, um instrumento de menor segurança, proporcional ao risco do banco.

Veja Também

Você quer investir em ações? Saiba como começar

Se o banco tiver dificuldades, ou eventualmente vier a quebrar, a poupança terá o mesmo tratamento de outras aplicações bancárias, colocando o recurso do investidor em risco. E o Governo não tem a obrigação a intervir, como muitas pessoas pensam.
A alternativa para os investidores conservadores é a aplicação em títulos públicos federais, via fundos ou de forma direta, pelo Tesouro Direto, por exemplo. Esses títulos, sim, são garantidos pelo Governo, o que não faz com que sejam isentos de risco. Neste caso, o investidor está sujeito ao próprio risco-país, e se o Brasil quebrar e não honrar o pagamento de sua dívida, isso pode afetar os investimentos das pessoas em títulos públicos.
A questão é que teoricamente o Governo Federal é o último a quebrar, e os Bancos têm mais risco, cada um em sua especificidade. A Poupança está nesse segundo degrau, abaixo dos títulos públicos em relação à segurança.

Veja Também

Como é calculado o preço de uma criptomoeda e como acreditar nesse mercado?

Por ser um produto que sempre foi e continua sendo voltado para pequenos investidores, algumas vezes as instituições financeiras fazem da Poupança um benchmark ruim, e nivelam por baixo as outras alternativas de investimentos.
Como ela rende pouco, e só paga rendimentos a cada 30 dias, é daí que nascem os fundos de renda fixa com taxas de administração extorsivas e CDBs com rentabilidade baixíssima.
É importante lembrar que nem todos os Bancos e corretoras penalizam o pequeno investidor desta forma. Há alguns players que são instituições fortes e reconhecidas e oferecem condições melhores e muito mais democráticas de acesso a rentabilidades melhores que a da Poupança.
O Tesouro Direto é uma boa alternativa. Mas para isso o pequeno investidor vai precisar pensar fora da caixa, pesquisar e procurar saber. Mudar de banco ou de corretora, talvez.
Portanto, é um mito que a Poupança é o investimento mais seguro. Isso é algo que está na história do brasileiro  e mesmo assim é um tanto incompreensível, já que a Poupança foi objeto de um traumático bloqueio de recursos na década de 1990 por parte do Governo. O fato é que, olhando mais de perto, há muitas opções mais rentáveis e que possuem tanta segurança ou mais do que a velha caderneta.

Leia mais colunas Seu Dinheiro

Fundo multimercado é o curinga do time no meio-campo dos investimentos

Cinco pontos sobre o 'dinheiro esquecido' que você precisa saber

Vai investir no próprio negócio? Saiba como conseguir o dinheiro certo

5 passos para renegociar dívidas, organizar as finanças e sair do vermelho

Por que as mulheres precisam falar sobre finanças?

L�lio Monteiro

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados