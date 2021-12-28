Inicie agora sua organização financeira e não deixe para o ano que vem

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Final de ano é tempo de festa, de celebração e, ainda, de reflexão, análise, recomeços e planejamento sobre o que será realizado no próximo ano. Esse contexto é uma excelente oportunidade para que se tenha início um novo ciclo com as finanças ainda mais organizadas.

Para realizar o planejamento financeiro, é fundamental entender como está a sua situação financeira atual. Por isso, o primeiro passo é organizar os seus ganhos e as suas despesas. Isso pode ser feito anotando essas informações em um caderno, utilizando uma planilha de Excel ou, ainda, por meio de soluções inovadoras, como aplicativos gratuitos que facilitam a gestão financeira. Bons exemplos são o Mobills, Organizze, Minhas Economias, Guia Bolso, Orçamento Fácil, Money Lover, dentre outros.

O objetivo é registrar todos os gastos, detalhar os valores e a finalidade dos mesmos, no intuito de priorizar o essencial e combater os gastos por impulso. É importante sempre parar e pensar: "eu preciso mesmo adquirir isso? Tenho dinheiro suficiente para isso? Posso deixar para comprar isso depois? Qual o impacto dessa compra no meu orçamento?".

Ao fazer esses questionamentos, obtém-se o controle sobre o que você tem de recursos financeiro e qual o seu custo mensal em relação às contas essenciais e demais hábitos de consumo.

Para realizar a gestão das despesas, um caminho é centralizar os gastos no cartão, seja ele de função débito ou crédito, pois, dessa forma, as compras ficam registradas no extrato da conta ou na fatura do cartão de crédito, facilitando a identificação e o controle. Quando utilizamos dinheiro em espécie, acabamos desconsiderando pequenos gastos que, no final, fazem a diferença no orçamento.

Outra dica para reduzir as despesas, além do processo de reflexão sobre o consumo ou não de algo, é a importância de solicitar desconto quando as compras forem feitas no débito ou via Pix, que é um pagamento à vista onde o estabelecimento comercial recebe o dinheiro imediatamente, como se fosse um pagamento em dinheiro, sem nenhum custo adicional de taxas. É de pouco em pouco que os descontos podem gerar uma economia na renda mensal.

Organização financeira é importante Crédito: Pixabay

Outro ponto fundamental para assumir as rédeas e iniciar o ano com o planejamento financeiro adequado é quitar as dívidas em aberto, caso as possua. Refiro-me, neste caso, a possíveis contratos de empréstimos ou outras prestações, como a fatura do cartão, que estejam em atraso.

É fundamental se planejar para resolver as pendências. Uma dica importante é aproveitar os feirões de renegociação que são promovidos pelos próprios bancos, por Procons municipais e outras instituições, pois é possível explorar condições mais favoráveis para negociar as dívidas em atraso, com juros mais baixos ou, até isenção total de juros.

Por fim, defina suas metas e tenha foco em economizar e poupar, mesmo que pouco, todos os meses, estabelecendo objetivos de curto, médio e longo prazo. Se possível, não espere para guardar o dinheiro que sobrar no final do mês. Procure fazer o inverso: separe uma quantia logo no início do mês, ou assim que receber o salário.

A recomendação dos especialistas é de que essa reserva seja de 10% da sua renda líquida. Mas, cabe a você, com base no seu planejamento financeiro, definir o percentual que é possível guardar.