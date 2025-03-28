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Educação financeira

Mudanças fiscais pedem planejamento para blindar seu dinheiro

Enquanto muitos investidores são pegos de surpresa por mudanças tributárias, você, leitor, deve estar atento; a antecipação é o maior ativo de quem quer preservar patrimônio no longo prazo

Publicado em 28 de Março de 2025 às 08:27

Públicado em 

28 mar 2025 às 08:27
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

Planejar o futuro no Brasil ou em qualquer lugar do mundo é um desafio constante. Manter-se atualizado sobre direito tributário reflete diretamente nas finanças. Não há como pensar e falar sobre dinheiro sem conversar com o direito, principalmente o tributário.
Até aí, não seria um problema, visto que a interação entre os múltiplos saberes é cotidiano e altamente praticado. Todavia, a instabilidade tributária gerada pelo turbilhão de mudanças fiscais ocorridas nos últimos anos torna o planejamento uma atividade hercúlea.

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Ademais, quando fala-se de direito tributário, surgem questões de curto prazo, mas, principalmente, de médio e de longo prazos, o que envolve grande energia de pessoas físicas e jurídicas. Tudo que é empreendido para algo a acontecer, tira o foco de algo presente que poderia ser vivido e realizado; isso é perda de produtividade.
Portanto, desejar um sistema de leis e de normas sobre o dinheiro e o patrimônio de pessoas e de empresas mais estáveis não é comodismo, é estratégia para maior eficiência, eficácia e efetividade.
Diante desse cenário, o segredo é manter-se atualizado para evitar de pagar mais impostos do que precisaria.

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Além da isenção do IR: a reforma tributária que o Brasil precisa

O projeto de lei apresentado pelo governo em março de 2025 propõe mudanças significativas na tributação da renda das pessoas físicas no Brasil. Seu objetivo principal é aumentar a progressividade do sistema tributário, garantindo isenção para rendas mais baixas e introduzindo novas regras para altas rendas e dividendos.
Aqui não cabe detalhar o texto, há pontos positivos e enormes desafios para o setor de alta renda no Brasil. O acompanhamento desse processo será essencial para entender quais pontos serão mantidos e quais podem ser modificados antes da implementação definitiva.
Enquanto muitos investidores são pegos de surpresa por mudanças tributárias, você, leitor, deve estar atento. A antecipação é o maior ativo de quem quer preservar patrimônio no longo prazo.
Se você quer garantir que sua estrutura esteja atualizada, blindada e preparada para os próximos movimentos do Fisco, continue seu processo de educação financeira e fiscal através de leitura, cursos e busca em lugares oficiais e confiáveis. Não terceirize suas decisões! O dinheiro é seu, a decisão é sua!

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Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

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