Controle e segregação na segurança pública: uma bomba pronta a explodir

Leitão da Silva. após ataque da sexta-feira (14) Crédito: Vitor Jubini

Kant, há mais de 200 anos, disse que mais cedo ou mais tarde todos vão ter que aprender a conviver em harmonia se quiserem permanecer vivos. Como a terra é redonda, e por enquanto ainda é, não existe outro lugar para ir e, portanto, todos estão destinados a viver para sempre na vizinhança e na companhia de outros. Ele conclui que a única saída para as pessoas é serem hospitaleiras.

Esse seria um preceito supremo que todos deveriam ser obrigados a seguir, para que pudessem viver juntos numa mesma localidade. Porém, com o passar dos anos, a vida moderna não seguiu o receituário do filósofo. E hoje as cidades metropolitanas estão longe de viver uma vida com hospitalidade.

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Os modelos de segurança implantados, que prometeram dar tranquilidade e paz aos grupos estabelecidos, por mais que destinem milhões para segurança pública e invistam no controle dos indesejados sociais, têm dado mostras de desperdício de dinheiro público, cansaço e inoperância. Ao contrário da paz esperada, a imposição desse modelo, por meio do controle e da segregação, tem se revelado uma bomba pronta a explodir a qualquer momento.

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Esta ordem, como preceito de organização da sociedade capixaba, para ser implantada, exigiu que se cortem, aparem ou extirpem os pobres que foram empurrados para os morros, vivendo na insegurança dos tiros que atingem suas casas e das pedras que podem rolar a qualquer momento. Esse processo de formação da vida urbana naturalizou a segregação e a miséria nos centros metropolitanos.

Com isso as periferias das cidades tornaram-se um experimento real de um excedente humano. Esse modelo de controle e segregação reduziu os governos ao que ficou conhecido como a moderna arte de governar. Isso significa que seus agentes devem controlar o movimento das pessoas, construir barreiras, lotar de guardas atentos, fortemente armados e prontos para atirar.

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