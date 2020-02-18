Controle e segregação na segurança pública: uma bomba pronta a explodir

Kant, há mais de 200 anos, disse que mais cedo ou mais tarde todos vão ter que aprender a conviver em harmonia se quiserem permanecer vivos. Como a terra é redonda, e por enquanto ainda é, não existe outro lugar para ir e, portanto, todos estão destinados a viver para sempre na vizinhança e na companhia de outros. Ele conclui que a única saída para as pessoas é serem hospitaleiras.
Esse seria um preceito supremo que todos deveriam ser obrigados a seguir, para que pudessem viver juntos numa mesma localidade. Porém, com o passar dos anos, a vida moderna não seguiu o receituário do filósofo. E hoje as cidades metropolitanas estão longe de viver uma vida com hospitalidade.
Os capixabas vivem dias de tormenta e instabilidade, num “fevereiro” que teima em continuar. Em um dia, manifestação e pressão de policiais exigindo do governo aumento de salários. No outro, homens armados tomaram as avenidas principais de Vitoria e atacaram com tiros, paus e foguetes. Na mesma semana balas perdidas vitimaram uma criança e um adulto na Grande Vitória. E no interior um casal foi morto a facadas em praça pública.
Os modelos de segurança implantados, que prometeram dar tranquilidade e paz aos grupos estabelecidos, por mais que destinem milhões para segurança pública e invistam no controle dos indesejados sociais, têm dado mostras de desperdício de dinheiro público, cansaço e inoperância. Ao contrário da paz esperada, a imposição desse modelo, por meio do controle e da segregação, tem se revelado uma bomba pronta a explodir a qualquer momento.
Esta ordem, como preceito de organização da sociedade capixaba, para ser implantada, exigiu que se cortem, aparem ou extirpem os pobres que foram empurrados para os morros, vivendo na insegurança dos tiros que atingem suas casas e das pedras que podem rolar a qualquer momento. Esse processo de formação da vida urbana naturalizou a segregação e a miséria nos centros metropolitanos.
Com isso as periferias das cidades tornaram-se um experimento real de um excedente humano. Esse modelo de controle e segregação reduziu os governos ao que ficou conhecido como a moderna arte de governar. Isso significa que seus agentes devem controlar o movimento das pessoas, construir barreiras, lotar de guardas atentos, fortemente armados e prontos para atirar.
O sucesso dessa ordem se dá quando o governo consegue manter a certa distância “aqueles que não deveriam ter nascido”, como disse Agambem. Pois toda vez que modelos de ordem são implantados, monstros precisam ser criados. Eles aparecem até para serem derrotados. Afinal alguém precisa ser punido para que o modelo prevaleça. Até porque ameças à vida e à propriedade do indivíduo viraram as razões mais importantes quando se busca um lugar para viver.