Videocast: fábrica da Suzano de Cachoeiro de Itapemirim bate recorde de produção

A mais nova e mais moderna fábrica da Suzano está com a produção a todo vapor. Responsável pela fabricação do papel higiênico Mimmo, a unidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, bateu o recorde de 527 mil fardos produzidos em um mês. O resultado foi alcançado no último mês de setembro, conforme explica a gerente industrial de Tissue, Rithely Falqueto. Confira, no videocast acima, acima a entrevista na íntegra.

No videocast, Rithely detalhou que a unidade foi inaugurada no ano de 2021 e, de lá para cá, tem colhido bons frutos. Antes de setembro, a fábrica já estava batendo recordes de 500 mil fardos produzidos por mês, um resultado que já estava sendo comemorado pela empresa.

“Esse é o volume produzido e distribuído para metade do Espírito Santo e também para São Paulo e Rio de Janeiro”, pontua Rithely, acrescentando que o grande diferencial da unidade de Cachoeiro é a produção do Mimmo Folha Tripla, um produto prime, com uma qualidade superior.

Mas e de onde vem o nome Mimmo? Rithely revelou como surgiu a ideia da Suzano.

“Quando a empresa pensou em iniciar neste mercado de papéis higiênicos, de bens e consumo, o Tissue, como a gente fala, foi feita uma pesquisa onde buscamos identificar o que o consumidor que compra um papel higiênico no supermercado quer. Qual é a ambição desse cliente? Qual é o sonho dele? Dessas perguntas surgiu o retorno de que as mulheres, que geralmente são as principais responsáveis pelas compras das famílias, tinham interesse em dar um mimo, um presente, algo que fosse especial, para suas casas. E aí nós lançamos o ursinho mais fofo do Brasil, com esse nome de Mimmo, que está diretamente vinculado à maciez do nosso papel higiênico, o nosso principal diferencial”, lembrou a gerente industrial.

Inovação

Para trazer mais agilidade e segurança, a fábrica de Cachoeiro de Itapemirim aposta em automação. De acordo com Rithely, no processo de paletização final, ou seja, quando saem os fardos de papéis higiênicos, a unidade conta com o trabalho de dois robôs.

“É uma inovação no mercado que a Suzano trouxe para a região Sul do Espírito Santo. A gente consegue ganhar produtividade, reduzir risco de acidentes, melhorar toda a parte de estrechamento, parte de carregamento e de distribuição do nosso produto”, destaca.

Outra iniciativa da empresa é a oportunidade de gerar emprego e renda na região. Isso porque a Suzano não só prioriza a contratação da população do entorno, como também capacita os novos funcionários. Segundo Rithely, é preciso investir no desenvolvimento das pessoas contratadas porque o mercado de atuação da fábrica é extremamente específico.

Outra preocupação é em relação à diversidade, e, de acordo com a gerente industrial, essa questão é um valor para a empresa. Dessa forma, um grupo, chamado Plural, foi formado com diferentes embaixadores. Tem um representante para o grupo LGBTQiA+, mulheres, pessoas com deficiências (PCDs), negros e os 60+.

Entre os planos futuros, Rithely destaca a torre de sinal de celular que será implantada na região, um ganho para os funcionários e também para as comunidades do entorno, e também a criação da estrada para acesso à fábrica.