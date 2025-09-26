Conteúdo de Marca

Vale reduz em 93% emissão de poeira difusa no Espírito Santo

Com investimento de R$ 5 bilhões, Plano Diretor Ambiental (PDA) foca qualidade do ar e gestão hídrica na Unidade Tubarão, em Vitória

Publicado em 26 de setembro de 2025

Vale investiu R$ 5 bilhões no Plano Diretor Ambiental da empresa Crédito: Divulgação/Vale

A Vale anunciou um marco ambiental na operação capixaba: uma redução de 93% em relação a 2010 na emissão de poeira difusa na Unidade Tubarão, em Vitória. A conquista é resultado de um investimento de R$ 5 bilhões no Plano Diretor Ambiental (PDA) da empresa, que busca melhorar a qualidade do ar e a gestão hídrica na região.

O PDA, iniciado em 2018 como parte de um Termo de Compromisso Ambiental assinado com o poder público, envolveu cerca de 160 iniciativas, incluindo novos equipamentos, melhorias em controles ambientais e estudos de novas tecnologias.

De acordo com a diretora de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Vale, Patrícia Britto, o resultado reflete o compromisso real da empresa em contribuir com a qualidade de vida da população.

"É um trabalho desafiador, que reforça o compromisso da Vale com a sustentabilidade das operações na Unidade Tubarão, em Vitória, e com a comunidade capixaba", afirma.

Tecnologias inovadoras e estratégias de controle

Para alcançar a redução da poeira difusa, associada aos pátios de estocagem e transportadores, a Vale implantou uma série de soluções tecnológicas. Uma das principais é a Rede Automática de Monitoramento de Poeira (RAMP), em que sensores instalados em torres operam 24 horas por dia, transmitindo dados em tempo real sobre a concentração de partículas e a velocidade do vento.

Inclusive, a empresa foi a primeira indústria do mundo a adotar esse sistema, que foi desenvolvido em parceria com uma empresa capixaba e conta com 53 pontos de monitoramento na Unidade Tubarão.

"Essa tecnologia é um marco em nossa gestão ambiental, porque ela agregou ainda mais rastreabilidade e assertividade, ou seja, sabemos exatamente onde atuar, além de agilidade, porque as informações são geradas 24h por dia, em tempo real", completa Patrícia.

Além disso, outras medidas importantes incluem:

1 Fechamento de transportadores Cerca de 21 km de transportadores de minério, pelotas e carvão foram totalmente fechados ou tiveram tapamento lateral para reduzir a emissão de poeira.



2 Barreiras de vento (wind fences) Estruturas que podem chegar a 30 metros de altura e suportam ventos de até 120 km/h. Com o PDA, foram instalados mais 6 km dessas barreiras, totalizando 16 km na unidade. As primeiras foram instaladas em 2009, sendo as pioneiras na América Latina



3 Fechamento de áreas Galpões foram construídos para cobrir áreas de manuseio de materiais como minério e carvão, totalizando mais de 20.500 m². A área dos viradores de vagões, por exemplo, foi totalmente fechada, diminuindo a emissão de poeira.



4 Supressores de poeira Supressores sustentáveis feitos de fibra de celulose e plástico PET são aplicados sobre as pilhas de minério para criar uma camada protetora contra o vento. O supressor à base de plástico PET foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).



5 Canhões de névoa Semelhantes a turbinas de avião, esses equipamentos lançam microbolhas de água com um alcance de até 150 metros, formando uma neblina sobre os pátios de pelotas. Serão 12 canhões no total até 2026.



Impacto na comunidade

Com a implementação dessas tecnologias, a Vale afirma que a redução já está sendo percebida pela comunidade. Sobre o assunto, a diretora Patrícia Britto menciona que a empresa recebe visitas regulares de lideranças comunitárias e de moradores da Grande Vitória, que relatam sobre a qualidade do ar.

“É importante destacar que a qualidade do ar na região é influenciada por diversas fontes emissoras, não apenas industriais. O monitoramento é feito pelo poder público, por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que opera uma rede de qualidade do ar e publica relatórios anuais. O mais recente, de 2024, aponta que o índice de qualidade do ar na Grande Vitória é predominantemente bom”, conta.

A diretora também ressalta que, ao olhar para o futuro, a empresa continua focada em novas tecnologias e melhorias, especialmente na gestão hídrica. Por conta disso, triplicou sua capacidade de tratamento de efluentes e água da chuva e planeja aumentar o uso de água reciclada proveniente do tratamento de esgoto da Grande Vitória para uso industrial.

“Na Vale, trabalhamos todos os dias para construir uma mineração mais sustentável. Esse é um dos novos pilares estratégicos e norteia todas as nossas decisões. Estamos sempre atentos às novas tecnologias que surgem e melhorias em nossos controles ambientais.”, finaliza.

Para conferir mais informações e assistir a vídeos que explicam mais sobre essas ações, basta acessar www.vale.com/pda.

