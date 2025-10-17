Conteúdo de Marca

Vale Música completa 25 anos e forma mais de 5 mil jovens no ES

Criado em 2000, o Projeto Vale Música promove ações de educação musical no Espírito Santo

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:56

Projeto Vale Música abre portas para que jovens se descubram na música Crédito: Divulgação/Vale

Para grande parte das crianças e jovens capixabas, o que separa a realidade de um futuro melhor é apenas uma oportunidade. Pensando nisso, desde 2000, o Projeto Vale Música tem aberto cada vez mais portas para que jovens construam novas trajetórias por meio da música.

O Espírito Santo foi o primeiro estado a receber o projeto, que promove ações de educação musical para estudantes da rede pública ou que recebam bolsa integral em escolas particulares.

Além disso, os beneficiados pelo projeto também podem participar de intercâmbios com estudantes e professores dos polos de formação do projeto, deaulas com músicos das orquestras profissionais patrocinadas pela Vale, como a Orquestra Sinfônica Brasileira, e de residências artísticas.

O Vale Música, projeto autoral do Instituto Cultural Vale, atualmente está sediado na Estação do Conhecimento Serra, localizada em Cidade Continental, na Serra. O outro núcleo do projeto fica no Parque Botânico da Vale, em Vitória.

“Já são cerca de 5 mil crianças e jovens formados na Estação do Conhecimento Serra. Neste ano, 414 estudantes estão matriculados no projeto e, além de participarem da formação musical e de apresentações públicas, eles podem usufruir das atividades oferecidas pela Estação no contraturno escolar”, explica Luciana Gondim, diretora executiva do Instituto Cultural Vale.

Dentro do projeto, existem grupos de referência, responsáveis por alocar os estudantes de acordo com seu interesse musical. Assim, estão em atuação a Orquestra Jovem Vale Música, a Camerata Jovem Vale Música, a Vale Música Jazz Band, a Banda Sinfônica Vale Música, o Coral Infantojuvenil Vale Música e o Coral Jovem Vale Música.

“O Vale Música amplia os horizontes de crianças e jovens ao mostrar que a música tem o potencial de transformar vidas, até mesmo como perspectiva de futuro profissional. Temos diversos estudantes que se qualificaram para estudar em universidades fora do país, outros que já seguiram carreira nacional e até internacional em orquestras de grande porte”, afirma Luciana.

Para participar, é preciso ficar atento ao site https://estacaoconhecimentoserra.org/. A abertura de inscrições é feita de acordo com a disponibilidade de vagas.

De aluno a regente

Lucas Anizio começou como aluno e hoje é maestro da Orquestra Jovem Vale Mpusica Crédito: Divulgação

Para o musicista Lucas Anizio, que conheceu o projeto por meio da Secretaria de Assistência Social da Serra, o primeiro contato com o Vale Música foi um divisor de águas.

“Eu gostava de música, mas não tinha noção do que me esperava. Minha mãe foi minha grande incentivadora. O projeto coincidia com meu horário de estudos e ela conseguiu me mudar de turno na escola pra que eu pudesse participar. Eu podia até não ter noção, mas ela tinha”, conta.

Desde então, Lucas tornou a música sua vida - e profissão. Atualmente, ele é professor e maestro da Orquestra Jovem Vale Música, tendo o violino como seu principal instrumento.

“Eu comecei tocando violão na igreja, mas no projeto só tinham instrumentos eruditos. Ali, o primeiro instrumento que me apresentaram foi o violino e, quando a professora tocou a primeira nota, me bateu uma emoção tão grande que eu falei: ‘É esse instrumento’! Me arrepiei todo na hora e não quis nem olhar os outros instrumentos disponíveis”, relembra.

Para ele, não há um momento marcante em específico que tenha vivenciado no projeto, mas sim um sentimento gratificante em poder olhar os alunos e enxergar neles um futuro promissor, já que alguns dos músicos do projeto hoje são concursados em orquestras e estudam fora do país.

“É gratificante ver alunos que antes não tinham perspectiva de vida e agora vivem da música. Eu me vejo neles. A música transformou a minha vida e continua transformando a de muitos, por isso digo que a música tem o poder de te transformar, mas também tem o poder de te levar a lugares onde você nunca poderia imaginar”, afirma.

Descoberta de vocações

Ingride Narciso encontrou na viola sua paixão Crédito: Divulgação

A psicóloga e musicista Ingride Narciso conheceu o Vale Música aos 10 anos, em 2011, quando o núcleo do projeto funcionava a poucas ruas de sua casa.

“Entrei sem muita pretensão, só queria aprender mais sobre música. Eu era muito tímida e tinha muita dificuldade com essa exposição de cantar, o que foi mudando ao longo do tempo”, relembra.

No projeto, Ingride se descobriu no canto coral e na viola de arco, instrumento que usou para tocar na última turnê da Nova Orquestra, que possui parceria com o Vale Música. Mas, para ela, o momento mais marcante foi quando cantou sozinha pela primeira vez. “Foi a primeira vez que eu cantei como solista, sozinha no palco. Quando vi meu nome na lista de aprovados, mandei foto pra minha mãe e repetia: ‘É meu nome que tá aqui!’. Inclusive, isso aconteceu no mesmo dia em que passei no vestibular”, recorda.

Foi pelo projeto que Ingride também descobriu sua vocação, pois, após ter contato com a psicóloga do projeto, escolheu sua profissão: “Hoje, eu sou psicóloga, licenciada em música e estou fazendo mestrado em Psicologia Institucional na UFES. O projeto me possibilitou crescer em todos os sentidos dessa palavra”.

Pandeiro foi transformação

Bruna Leite se descobriu percussionista por conta do Vale Música Crédito: Divulgação

A percussionista Bruna Leite também foi uma das pessoas que encontrou no projeto o impulso que faltava para transformar o talento em profissão. “Conheci o Vale Música por meio do meu professor Mafriedy Dutra que na época dava aulas em um projeto social aqui do bairro Flexal 2, na Serra. Ele acreditou em mim e me preparou para entrar no projeto”, conta.

Assim, Bruna, que teve o primeiro contato com um instrumento aos cinco anos, conseguiu entrar no Vale Música e se capacitar na percussão, área em que estuda e trabalha até hoje, se apresentando na cena do Samba e Choro da Grande Vitória.

“O que mais me encanta na música é poder tocar em grupo, como na Banda Sinfônica Vale Música e na Orquestra Sinfônica Jovem Vale Música, no qual faço parte como monitora chefe de naipe da percussão da orquestra. Também participei de intercâmbios, apresentações e residências promovidas pelo projeto”, relata.

Para a musicista, o Vale Música foi uma virada de chave na própria vida, possibilitando que ela se apresentasse, inclusive, com o cantor João Bosco em 2021.

“O Vale Música transformou minha vida tanto profissional quanto pessoal. Hoje trabalho com o que amo, e o projeto foi e continua sendo muito importante para meu crescimento técnico, e incentivando para aproveitar as oportunidades que surgiram e continuam surgindo”, finaliza.

Projeto Vale Música

