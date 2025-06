Conteúdo de Marca

Unimed Noroeste Capixaba investe na ampliação de serviços

Laboratório de Análises Clínicas e Maternidade Unimed fazem parte do projeto de ampliação dos recursos da cooperativa para 2025

Reparação da Bacia do Rio Doce é impulsionada com repasse de R$ 10 bilhões

Para o diretor-presidente da cooperativa, Alexandre Filippe, as inaugurações refletem o compromisso da Unimed em atuar de forma cada vez mais forte no Noroeste para promover saúde e qualidade de vida aos beneficiários. "Trabalhamos continuamente para proporcionar novos investimentos e oportunidades de desenvolvimento para todos que atuam conosco, mantendo a trajetória de crescimento da Unimed Noroeste Capixaba", afirma. >

Laboratório com serviços completos

Inaugurado em março, o Laboratório de Análises Clínicas está localizado a poucos passos do Hospital Unimed e conta com um estacionamento amplo, o que garante maior comodidade aos clientes. >

A unidade realiza uma gama completa de exames laboratoriais, incluindo hematologia, bioquímica, sorologias e imuno-hormônios. O local também é pioneiro no município ao contar com o equipamento Cobas Pure, da Roche, que oferece mais precisão e agilidade nos resultados.>

Os pacientes podem ser atendidos na unidade com e sem agendamento prévio e também podem conferir os resultados dos exames on-line. O Laboratório de Análises Clínicas está localizado na rua Dom Pedro II, nº 308, no bairro Esplanada, em Colatina. O funcionamento é de segunda a sexta, das 6h às 17h, e aos sábados, das 7h às 11h.>

Maternidade com foco em atendimento humanizado

Outro marco importante para a cooperativa é a inauguração da Maternidade Unimed, no Centro de Colatina. Com 1.800m² de área construída, a nova unidade promete ser um ambiente acolhedor, seguro e equipado com tecnologia de ponta. >