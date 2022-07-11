Transformador verde muda a realidade ambiental do Noroeste do ES

Uma mudança feita na rede elétrica do Noroeste do Estado há dois anos tem transformado a realidade do meio ambiente da região. Desde 2020, a Luz e Força Santa Maria implementou o “Transformador Verde” de distribuição. Isolado com óleo vegetal, além de biodegradável, ele é renovável.
A alteração traz uma grande transformação, já que a tecnologia convencional utiliza óleo mineral (à base de petróleo), que não é biodegradável e inflamável. Neste cenário, o transformador verde, por sua vez, é uma alternativa ecologicamente correta porque utiliza o óleo vegetal à base de soja, que é o mesmo que se usa na cozinha, mas com alguns aditivos.
"O transformador verde traz benefícios por ter maior capacidade térmica (para atender à mesma carga, usa-se menos transformadores) e pelo óleo ser biodegradável e renovável. Além disso, o transformador verde tem outras diferenças que tornam o equipamento mais eficiente."
Conscientização
Transformadores de distribuição ficam em postes nas cidades e fazem a última mudança no nível de tensão, para que seja possível, a partir da alta tensão, utilizar energia nas residências.
A empresa Santa Maria tem realizado ainda inúmeras ações focadas na preservação do meio ambiente e na conscientização dos seus colaboradores.
A empresa tem o orgulho de também ter sido parceira do projeto “Plantar é Viver” desde seu início e desde o lançamento do “Prêmio Biguá” na região.
Com o objetivo de incentivar a preservação ao meio ambiente, a Santa Maria plantou mais de 14 mil mudas de espécies arbóreas nativas na Região Noroeste nos últimos cinco anos;
Confira outras iniciativas da Santa Maria para a preservação do meio ambiente:
- Separação e correta destinação dos nossos resíduos;
- Apoio e incentivo a projetos que contribuem para a conservação da fauna e participamos de programas de educação ambiental;
- Análises da qualidade da água do Rio Santa Maria;
- Recuperação ambiental de áreas degradadas;
- Armazenamento e reutilização da água da chuva e da condensação dos equipamentos de ar-condicionado;
- Investimento contínuo na digitalização de processos internos e externos, diminuindo significativamente a utilização de papel. Um bom exemplo disso é o sistema para análise de projetos, no qual o cliente envia todos os arquivos pelo o site sem precisar imprimir uma única página.