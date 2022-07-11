Transformador verde muda a realidade ambiental do Noroeste do ES

Luz e Força Santa Maria, desde 2020, aposta em equipamento mais seguro e eficaz para preservar meio ambiente. Crédito: Luz e Força Santa Maria/Divulgação

Uma mudança feita na rede elétrica do Noroeste do Estado há dois anos tem transformado a realidade do meio ambiente da região. Desde 2020, a Luz e Força Santa Maria implementou o “Transformador Verde” de distribuição. Isolado com óleo vegetal, além de biodegradável, ele é renovável.

A alteração traz uma grande transformação, já que a tecnologia convencional utiliza óleo mineral (à base de petróleo), que não é biodegradável e inflamável. Neste cenário, o transformador verde, por sua vez, é uma alternativa ecologicamente correta porque utiliza o óleo vegetal à base de soja, que é o mesmo que se usa na cozinha, mas com alguns aditivos.

"O transformador verde traz benefícios por ter maior capacidade térmica (para atender à mesma carga, usa-se menos transformadores) e pelo óleo ser biodegradável e renovável. Além disso, o transformador verde tem outras diferenças que tornam o equipamento mais eficiente." Henrique Coutinho - Assessor de diretoria

Transformador Verde é isolado com óleo vegetal à base de soja, uma alternativa ecologicamente correta. Crédito: Luz e Força Santa Maria/Divulgação

Conscientização

Transformadores de distribuição ficam em postes nas cidades e fazem a última mudança no nível de tensão, para que seja possível, a partir da alta tensão, utilizar energia nas residências.

A empresa Santa Maria tem realizado ainda inúmeras ações focadas na preservação do meio ambiente e na conscientização dos seus colaboradores.

A empresa tem o orgulho de também ter sido parceira do projeto “Plantar é Viver” desde seu início e desde o lançamento do “Prêmio Biguá” na região.

Com o objetivo de incentivar a preservação ao meio ambiente, a Santa Maria plantou mais de 14 mil mudas de espécies arbóreas nativas na Região Noroeste nos últimos cinco anos;

Confira outras iniciativas da Santa Maria para a preservação do meio ambiente: