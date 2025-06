Conteúdo de Marca

Tour pelo aeroporto de Vitória faz alunos embarcarem em passeio pedagógico; saiba como

Escolas da região podem conhecer os bastidores da aviação com o Tour Vitória Airport, um passeio divertido e pedagógico pelo aeroporto

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Vitória Airport

Publicado em 30 de junho de 2025 às 19:00

Segundo a empresa Zurich Airport Brasil, o Tour Vitoria Airport leva crianças e adolescentes em um passeio inesquecível pelos bastidores da aviação Crédito: Divulgação

As escolas da Grande Vitória podem oferecer uma lição diferente para alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio. Mas, no lugar da sala de aula, o aeroporto é o palco desta aprendizagem. Isso porque o Tour Vitória Airport leva crianças e adolescentes em um passeio divertido e pedagógico pelos bastidores da aviação, mostrando como tudo funciona. >

A visita guiada pelo Vitória Airport inclui ensinamentos de sustentabilidade, segurança e inovação, com exemplos práticos. Quem já participou, além de aprender conceitos fundamentais para toda a vida, garante que essa é uma experiência única.>

"As crianças adoraram. Levaram para casa essa vivência e as famílias comentaram conosco que foi muito legal mesmo", relatou Rita de Cássia Ferreira da Silva, supervisora pedagógica da educação infantil na Escola São Domingos, de Vitória.>

O que é o Tour Vitória Airport?

Afinal, quem nunca se perguntou como as bagagens chegam ao lugar certo? Ou como é a operação complexa de controle aeroportuário? >

>

O Tour Vitoria Airport oferece a oportunidade de tirar as principais dúvidas sobre o transporte aéreo com uma visita guiada por uma equipe premiada. O passeio, segundo a empresa realizadora a Zurich Airport Brasil, é uma oportunidade de conhecer o funcionamento de um dos melhores aeroportos do Brasil, é inesquecível e mostra os detalhes da aviação com um tom educativo, mas sem perder a magia que dá asas à imaginação de crianças e adolescentes.>

O que o passeio oferece?

As turmas têm a chance rara de visitar os bastidores da operação de um aeroporto. No passeio, os alunos também podem observar os pousos e as decolagens do pátio de aeronaves. Outro momento marcante é a conversa com os bombeiros, com direito a uma oficina de demonstração dos equipamentos.>

"Os alunos ficaram muito animados quando souberam da visita. E o momento que mais gostaram foi quando foram ver a pista e conhecer os bombeiros de aeródromo", destacou a supervisora pedagógica.

>

O Tour Vitória Airport percorre: >

o check-in;

o embarque;

o desembarque;

o sistema de bagagens;

o pátio de aeronaves;

os bombeiros aeródromos;

o escritório administrativo;

o centro de controle aeroportuário;

e uma sala multissensorial para acolhimento de pessoas neurodivergentes. >

Para completar, as turmas ganham um lanche delicioso e um presente especial do Vitória Airport. >

As turmas têm a chance rara de visitar os bastidores da operação de um aeroporto. Crédito: Divulgação

Quem pode participar?

A experiência é limitada a grupos de 20 a 30 pessoas. No tour pedagógico, podem participar alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio com idades entre 4 anos e 16 anos. O agendamento deve ocorrer com o mínimo de 20 dias de antecedência, já que é preciso credenciar os visitantes para acesso às áreas restritas do aeroporto.>

As outras opções de passeios pelos bastidores do Vitória Airport são os tours corporativos, para grupos empresariais e dos ensinos superior e técnico, e as edições especiais para toda a família.

>

O roteiro educativo pelo aeroporto da capital capixaba tem duração de três horas e é realizado às quartas-feiras, nos horários das 9h às 12h ou das 14h às 17h.

>

Vale ressaltar que o tour pedagógico tem um investimento de R$ 110 por pessoa, com direito a dois professores acompanhantes com entrada gratuita por passeio. As instituições afiliadas ao Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe-ES) e escolas públicas recebem 20% de desconto. Tours corporativos ou edições especiais exigem uma consulta prévia pelo WhatsApp (48) 9651-0137 ou pelo e-mail [email protected].

>

O agendamento deve ocorrer com o mínimo de 20 dias de antecedência, pois é preciso credenciar os visitantes para acesso às áreas restritas do aeroporto. A inscrição é feita por meio de um formulário neste link.>

Por dentro de um dos melhores aeroportos do Brasil

O Tour Vitória Airport é uma oportunidade de conhecer o funcionamento de um dos melhores aeroportos do Brasil Crédito: Divulgação

O Tour Vitória Airport é uma oportunidade de conhecer o funcionamento de um dos melhores aeroportos do Brasil, que nos últimos três anos ficou em segundo lugar no Prêmio Aviação + Brasil, o mais importante do setor aéreo no país. >

À frente dessa experiência inesquecível está a Zurich Airport Brasil, empresa do Grupo Zurich Airport, que tem 25 anos de atuação no mercado e opera uma dezena de aeroportos ao redor do globo. No Brasil, além de Vitória, a empresa detém 100% da operação dos aeroportos de Florianópolis, Macaé e Natal. >

O Vitória Airport tem como princípios a eficiência, a responsabilidade, o trabalho em equipe, a inovação e a sustentabilidade.>

"A lição que os alunos levaram da visita foi como no aeroporto tem muitos profissionais e a importância da função de cada profissional para o bom andamento das atividades", comentou a responsável na Escola São Domingos. >

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta