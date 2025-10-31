Supermercados Perim completa 47 anos de trabalho e evolução no Sul do ES

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20:00
Uma história de esforço e crescimento por meio do trabalho e compromisso com as pessoas. Essa é a frase que pode definir os Supermercados Perim, que, há 47 anos, foi inaugurado na cidade de Castelo, município do Sul do Estado. Com o sucesso nos negócios, o Perim também chegou a Cachoeiro de Itapemirim e consolidou seu nome no comércio varejista da região.
Para chegar a esse marco, o Perim estabeleceu como valores o desenvolvimento de talentos, com oportunidades reais de construção de carreira, não sendo raros os casos de funcionários que começaram como empacotadores, operadores e auxiliares que, hoje, ocupam cargos de liderança.
Com essa trajetória, a rede de supermercados conquistou, pelo 13º ano consecutivo, o título de supermercado mais lembrado no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim. O Perim também conquistou na premiação os títulos de "Grande Empresa", "Empresa Top of Mind", "Empresa que mais contribui para o desenvolvimento econômico de Cachoeiro", "Empresa que é a cara do cachoeirense" e "Empresa que contribui para a qualidade de vida".
E, por falar em qualidade de vida, outro dos compromissos da rede está no incentivo ao bem-estar, que, neste ano, foi marcado pela Corrida Perim 2025, que reuniu aproximadamente 1.500 corredores.
“Quando começamos, tínhamos um propósito claro: trabalhar com seriedade e respeito pelas pessoas. O Perim nasceu com um propósito de servir e fazer a diferença na vida de quem confia em nós. Enquanto houver pessoas para cuidar, nós vamos continuar crescendo e avançando”, afirma Osvaldo Perim, presidente do Grupo Perim.
Para o sucesso dos negócios nos próximos anos, os Supermercados Perim tem investido em modernização, tecnologia e grandes investimentos estruturais, como é o caso do Centro de Distribuição do Grupo Perim, que é o maior do Sul do Espírito Santo. A rede também conta com o site de e-commerce perim.com.br e o Clube de Descontos Meu Perim, que oferece benefícios aos clientes todos os dias.
“O Grupo Perim tem visão de crescimento sustentável e estratégico. Estamos investindo com responsabilidade para inovar, ampliar nossa operação e gerar ainda mais desenvolvimento para a região. O trabalho continua, e muitas novidades estão por vir", sintetiza Aderval Casagrande, diretor do Grupo Perim.
