Supermercados Perim completa 47 anos de trabalho e evolução no Sul do ES

Com história de muito trabalho, rede de supermercados foi vencedora no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim, em várias categorias

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20:00

Perim é referência no Sul Crédito: Divulgação/Supermercados Perim

Uma história de esforço e crescimento por meio do trabalho e compromisso com as pessoas. Essa é a frase que pode definir os Supermercados Perim, que, há 47 anos, foi inaugurado na cidade de Castelo, município do Sul do Estado. Com o sucesso nos negócios, o Perim também chegou a Cachoeiro de Itapemirim e consolidou seu nome no comércio varejista da região.

Para chegar a esse marco, o Perim estabeleceu como valores o desenvolvimento de talentos, com oportunidades reais de construção de carreira, não sendo raros os casos de funcionários que começaram como empacotadores, operadores e auxiliares que, hoje, ocupam cargos de liderança.

Com essa trajetória, a rede de supermercados conquistou, pelo 13º ano consecutivo, o título de supermercado mais lembrado no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim. O Perim também conquistou na premiação os títulos de "Grande Empresa", "Empresa Top of Mind", "Empresa que mais contribui para o desenvolvimento econômico de Cachoeiro", "Empresa que é a cara do cachoeirense" e "Empresa que contribui para a qualidade de vida".

E, por falar em qualidade de vida, outro dos compromissos da rede está no incentivo ao bem-estar, que, neste ano, foi marcado pela Corrida Perim 2025, que reuniu aproximadamente 1.500 corredores.

Osvaldo Perim, presidente do Grupo Perim Crédito: Divulgação/Supermercados Perim

“Quando começamos, tínhamos um propósito claro: trabalhar com seriedade e respeito pelas pessoas. O Perim nasceu com um propósito de servir e fazer a diferença na vida de quem confia em nós. Enquanto houver pessoas para cuidar, nós vamos continuar crescendo e avançando”, afirma Osvaldo Perim, presidente do Grupo Perim.

Inovações para o futuro

Clientes podem fazer compras por meio do site do Supermercados Perim Crédito: Divulgação/Supermercados Perim

Para o sucesso dos negócios nos próximos anos, os Supermercados Perim tem investido em modernização, tecnologia e grandes investimentos estruturais, como é o caso do Centro de Distribuição do Grupo Perim, que é o maior do Sul do Espírito Santo. A rede também conta com o site de e-commerce perim.com.br e o Clube de Descontos Meu Perim, que oferece benefícios aos clientes todos os dias.

“O Grupo Perim tem visão de crescimento sustentável e estratégico. Estamos investindo com responsabilidade para inovar, ampliar nossa operação e gerar ainda mais desenvolvimento para a região. O trabalho continua, e muitas novidades estão por vir", sintetiza Aderval Casagrande, diretor do Grupo Perim.

Supermercados Perim

