Conteúdo de Marca

SomosCoop: conheça o carimbo que identifica os produtos de cooperativas

Símbolo ajuda consumidor a escolher itens que aliam qualidade e transformação social

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Sistema OCB/ES

Publicado em 25 de junho de 2025 às 17:39

Iniciativa tem o objetivo de dar mais visibilidade ao trabalho das cooperativas Crédito: Divulgação/Sistema OCB/ES

Foi-se o tempo em que tomar a decisão de compra tinha como base somente o preço e a qualidade. Em um mercado que apresenta novas opções aos consumidores todos os dias, o processo de escolha vem considerando, cada vez mais, a forma como produtos e serviços, assim como as empresas responsáveis por eles, impactam a sociedade. >

Pesquisas recentes mostram que os consumidores vêm procurando manter relações de compra com empresas que apresentam práticas alinhadas ao que hoje é conhecido como ESG (do inglês Environmental, Social and Governance), ou seja, que respeitem a natureza, promovam o desenvolvimento social e atuem de forma transparente e responsável.>

Essas características, cada vez mais apreciadas pela sociedade, estão presentes no cooperativismo, um modelo de negócio baseado na união de pessoas com um objetivo em comum. É o que aponta Pedro Scarpi Melhorim, presidente do Sistema OCB/ES, organização responsável por representar as cooperativas no Espírito Santo.>

“Cada coisa que as cooperativas entregam à sociedade, tanto em forma de produto quanto em forma de serviço, já vem com o ESG na sua essência. Ou seja, quando uma pessoa escolhe se tornar cliente de uma cooperativa, ela está escolhendo qualidade e também está levando para casa um item que gera transformação em milhares de vidas”, explica a liderança.>

>

Um dos grandes destaques do cooperativismo é a capacidade de aliar o desenvolvimento econômico ao social. Baseadas em valores e princípios humanos, as cooperativas geram renda, promovem a prosperidade dos seus cooperados, desenvolvem projetos socioambientais, fazem a riqueza produzida em uma localidade permanecer nela e geram oportunidades para todos.>

Carimbo SomosCoop

Ao encontrar o carimbo, clientes sabem que produto vem de cooperativa Crédito: Divulgação/Sistema OCB/ES

Como forma de facilitar a identificação daquilo que vem das cooperativas e auxiliar os consumidores no processo de decisão, foi desenvolvido um carimbo intitulado SomosCoop que, atualmente, estampa embalagens, fachadas, uniformes, veículos e diversos outros pontos de contato entre as cooperativas e a sociedade. >

O símbolo foi criado em 2019 para representar o movimento SomosCoop, uma iniciativa criada pelo Sistema OCB Nacional (instituição que representa o cooperativismo em todo o Brasil) como forma de expressar o orgulho de ser cooperativista e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas cooperativas em todo o território brasileiro.>

Segundo o diretor-executivo do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira, a estratégia vem apoiando os clientes no processo de decisão. “Com isso, basta olhar se o item que se quer adquirir possui o SomosCoop aplicado. Se tiver, o consumidor pode ter certeza de que está fazendo a melhor escolha para si e para toda a comunidade”, pontua.>

Em 2024, uma pesquisa realizada pelo Sistema OCB em todo o país mostrou que isso já ocorre na prática. Segundo o levantamento, 63% dos entrevistados disseram que o fato de um produto ser de cooperativa tem influência média ou alta na escolha. Além disso, 1 em cada 4 pessoas já tiveram contato com o SomosCoop.>

“Isso reforça a conexão do cooperativismo com o que a sociedade precisa e quer. Além disso, sempre vale reforçar que as cooperativas estão presentes nos mais diversos mercados, dos serviços financeiros aos de saúde, do transporte à produção de alimentos, só para citar alguns. Ou seja, independentemente da área, o cooperativismo é uma opção”, finaliza. >

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta