Conteúdo de Marca

Sicredi fomenta inclusão econômica e social no Espírito Santo com modelo cooperativista de crédito

A empresa, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, já está presente em mais de 50 cidades capixabas, número que representa uma cobertura de cerca de 70% território capixaba

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Sicredi

Publicado em 5 de julho de 2025 às 06:00

Sicredi está presente em quase todo o território capixaba ajudando no crescimento das cidades Crédito: Divulgação/Sicredi

O modelo cooperativista de crédito tem se destacado como um importante impulsionador do desenvolvimento no Brasil - e o Espírito Santo não ficaria de fora dessa. No Estado, o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país com mais de 120 anos de história, é um dos principais protagonistas no apoio ao crescimento regional e inclusão financeira dos capixabas.>

Isso porque a instituição está presente em mais de 50 municípios com mais de 60 pontos de atendimento, o que representa uma cobertura de cerca de 70% território capixaba. >

“Desde 2021, quando o Sicredi iniciou sua atuação no Espírito Santo com a inauguração da primeira agência em Colatina, temos reafirmado o nosso compromisso de ser mais do que uma instituição financeira. Nosso propósito vai além dos serviços bancários: queremos ser um agente ativo no fortalecimento das comunidades, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas,” explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.>

Márcio Port, presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste Crédito: Divulgação/Sicredi

De acordo com um estudo feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), feito com o objetivo de avaliar os impactos econômicos e sociais das cooperativas de crédito no país, a presença de cooperativas está associada a um incremento médio de R$ 3.852 no PIB per capita dos municípios. Além disso, observa-se a geração de 25,3 empregos formais a mais por mil habitantes e um aumento de R$ 115,4 na massa salarial média por habitante.>

>

“Os dados reforçam o papel estratégico do cooperativismo de crédito como agente de desenvolvimento sustentável no Brasil. O estudo da FIPE comprova que, além de oferecer acesso a soluções financeiras, as cooperativas geram um ciclo virtuoso de crescimento econômico,” complementa Port.>

O estímulo ao empreendedorismo também é uma das prioridades do segmento, que fomentou a abertura de 3,2 novos estabelecimentos por mil habitantes nas regiões atendidas. Os benefícios não param na economia, uma vez que as cooperativas também colaboram para a redução da pobreza e o avanço da educação, com dados que mostram uma redução de 20,5 famílias por mil habitantes no Cadastro Único, e de 12,3 famílias pobres por mil habitantes nos municípios atendidos de acordo com o levantamento da FIPE. >

Das pistas à lavoura

Rafael Bianchini trocou as pistas do atletismo paralímpico pela plantação da família em Iconha, Sul do ES Crédito: Divulgação/Sicredi

A história de Rafael Bianchini, de 27 anos, está intimamente ligada a da Sicredi. Nascido em Iconha, no Sul do ES, ele é formado em Educação Física e, com a pós-graduação em Educação Especial Inclusiva, foi treinador de atletismo paralímpico pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), atuando por quatro anos na seleção capixaba dessa modalidade. Além disso, foi treinador da equipe paralímpica de bocha do Estado por dois anos e, na docência, passou por turmas desde o Ensino Fundamental Anos Iniciais até o Ensino Médio. >

Em 2017, Rafael assumiu responsabilidades no campo, que tentou conciliar com a atividade de professor, mas, com o tempo, precisou fazer uma escolha. “Herdamos uma propriedade dos meus avós no município de Iconha. Temos uma sociedade familiar, mas, hoje, eu estou à frente da gestão. Produzimos banana e café e seguimos com novos plantios. Eu percebi que precisaria dedicar meu tempo a apenas uma ocupação e, no ano passado, optei pela vida no campo, com dedicação exclusiva à propriedade”, lembra.>

No total, Rafael e outros dois familiares administram uma área com 100 mil pés de café e 20 mil bananeiras. Associado do Sicredi desde 2024, mesmo ano em que a cooperativa Aliança RS/SC/ES inaugurou a agência em Iconha, o produtor rural confessa que a aproximação com o cooperativismo de crédito aconteceu por meio de um convite. >

“Um amigo pessoal me convidou para ser associado do Sicredi e essa aproximação com a instituição levou a tomada de novos investimentos e alavancagem patrimonial para a propriedade. Além disso, sou coordenador de núcleo e entendo a importância dessa alternativa para a região”, finaliza. >

Sicredi

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta