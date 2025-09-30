Conteúdo de Marca

Shopping Sul se interliga ao Stone Office Center e amplia oferta de serviços

Com 17 anos de história, o Shopping Sul celebra sua consolidação como referência regional e dá um novo passo com a interligação ao Stone Office Center, ampliando a oferta de serviços, negócios e lazer em Cachoeiro de Itapemirim

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Shopping Sul

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 11:01

Shopping Sul e Stone Office Center unem lazer, compras e serviços Crédito: Divulgação

Neste ano, o Shopping Sul completa 17 anos de atuação em Cachoeiro de Itapemirim, reforçando seu papel como referência em compras, lazer, entretenimento e serviços no Sul do Espírito Santo. Criado para atender não apenas os moradores da cidade, mas também de toda a região, o empreendimento agora celebra um marco em sua trajetória: a interligação com o Stone Office Center.

A novidade, segundo o presidente do Conselho de Administração do Shopping Sul, Juarez Marqueti, reforça a vocação do empreendimento de oferecer conveniência e diversidade de serviços em um só lugar. Ele ressalta que a interligação com o Stone Office Center representa um avanço estratégico para o empreendimento.

“A interligação é um marco para o Shopping Sul. Já temos a Renner, a agência da Caixa e a academia Wellness funcionando nessa integração. O estacionamento já está em operação, o que traz ainda mais comodidade para os clientes”, afirma

Juarez Marqueti, presidente do Conselho de Administração do Shopping Sul, reforça que interligação representa avanço estratégico para o empreendimento Crédito: Divulgação

Ele acrescenta que a expectativa é expandir o espaço com a abertura das salas comerciais no início de 2026, integrando lojas, serviços e atrativos de entretenimento. “Esse projeto reforça o papel do Shopping Sul como um centro que conecta pessoas, negócios e lazer para toda a região”, ressalta o presidente.

Mais serviços

A conexão entre os dois empreendimentos já está em funcionamento, oferecendo aos clientes a possibilidade de acessar, de forma integrada, novos serviços e marcas. Portanto, para quem visita o Shopping Sul, a rotina vai muito além das compras, já que o Stone Office Center se consolida como um dos maiores centros comerciais da região, com 17 andares, 260 salas comerciais e 360 vagas de garagem.

Stone Office Center já está aberto aos visitantes do shopping Crédito: Divulgação

“O passeio se transforma em um momento de lazer, encontro com amigos, diversão em família e até mesmo em oportunidades de resolver a vida prática no mesmo lugar. A interligação com o Stone Office Center amplia essa experiência, conectando negócios e serviços que facilitam o dia a dia”, reforça Marqueti.

Com isso, segundo ele, é possível estacionar, assistir a um filme, fazer compras e, em poucos passos, resolver pendências no banco ou na academia, criando um fluxo natural que combina praticidade e conforto. “É como ter vários mundos em um só endereço, reunindo conveniência e entretenimento em um espaço planejado”, finaliza.

Shopping Sul conecta pessoas, negócios e lazer para toda a região Crédito: Divulgação

Shopping Sul

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta