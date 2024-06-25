Seguradoras apostam em novos segmentos e serviços

Equipe da Banestes Seguros trabalha com a oferta de produtos diferenciados Crédito: Divulgação/Banestes Seguros

Em um mundo de incertezas, a contratação de seguros é uma decisão fundamental para garantir a tranquilidade em diversos aspectos da vida. Com uma história recente que começou a ganhar força após a década de 1940, o mercado de seguros no Brasil ainda possui muito espaço para crescimento e inovação.

O potencial de expansão do setor é percebido até mesmo no seguro mais procurado pelo brasileiro, o de automóveis. Com apenas 30% da frota segurada (CNSeg, 2021), muitos veículos ainda não estão protegidos contra danos, roubos e acidentes. Na tentativa de suprir essa fatia de mercado, as seguradoras vêm buscando alternativas na oferta de produtos diferenciados, mais enxutos e acessíveis.

É o caso do Seguro Auto Pop, lançado pela Banestes Seguros no final de 2020 e que tem como principal atrativo a combinação de custo-benefício e facilidade na contratação. Ao eliminar a possibilidade de indenização em caso de danos parciais e a cobrança de franquias, o produto fica mais em conta, sem perder as coberturas contra perda total do veículo, roubo ou furto e danos a terceiros que, quando ocorrem, provocam impactos mais significativos no bolso do cliente.

No que se refere ao seguro residencial, os desafios são ainda mais evidentes. Mesmo com o aumento da procura nos últimos anos, estimulada pelo aumento da ocorrência de incidentes causados por raios, incêndios, granizo e eventos naturais diversos, apenas 17% das casas e apartamentos possuem essa cobertura (FenSeg, 2021).

Atratividade

Para aumentar a atratividade do produto, é comum que as empresas adicionem serviços para utilização no dia a dia, como encanador, eletricista e conserto de eletrodomésticos. De acordo com o diretor-presidente da Banestes Seguros, Carlos Roberto Rafael, “estar atento às mudanças de comportamento do consumidor é uma estratégia fundamental para estimular a relevância do produto”, analisa.

Um exemplo disso, segundo Rafael, é a introdução de assistências que vão ao encontro dessas novas tendências e necessidades emergentes, como o crescente cuidado com os animais de estimação, a preocupação com o meio ambiente e a adoção de tecnologias cada vez mais avançadas nas residências.

“Dentre as últimas novidades da Banestes Seguros neste segmento estão serviços de assistência para pets, que oferece consultas veterinárias e transporte do animal em casos específicos; o serviço de descarte ecológico; a cobertura para painéis solares e a instalação de fechaduras eletrônicas”, destaca o diretor-presidente.

Para além da diversificação das coberturas, outro ponto crucial para a expansão dos negócios, na avaliação de Rafael, é o investimento em tecnologia que traz melhorias na emissão de apólices e regulação de sinistros.