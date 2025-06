Conteúdo de Marca

Saiba o que foi feito até aqui na reparação pelo rompimento de barragem em Mariana; PID fica aberto até 4 de julho

O Programa Indenizatório Definitivo (PID) foi criado pelo Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce e tem um sistema de comprovação simplificada de danos, pagando R$ 35 mil aos elegíveis

As ações do Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce, homologado pelo STF em novembro de 2024, avançam seguindo o compromisso com a reparação definitiva dos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana (MG). >