Revitalização total e chegada de academia premium marcam nova fase de shopping no Sul do ES

O Shopping Sul passou por uma recente revitalização total, trazendo novo mobiliário e grandes franquias nacionais Crédito: Shopping Sul/Divulgação

Para muitas pessoas, o shopping é um destino que reúne o útil ao agradável, que oferece tanto opções para compras quanto espaços para relaxar e se divertir. Um exemplo é o Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, que se firmou como o maior e mais completo centro de compras, lazer e serviços da região.

Localizado no bairro Gilberto Machado, o empreendimento permite uma experiência completa com seus três andares de lojas, sendo um exclusivo para a gastronomia, com uma praça de alimentação que passou por uma recente revitalização total, trazendo novo mobiliário e grandes franquias nacionais.

Também nos últimos meses, o centro de compras elevou ainda mais sua oferta de serviços, ao inaugurar a academia Wellness Club, considerada a maior rede de academias do Espírito Santo, em parceria com o Stone Office Center.

Segundo o superintendente do Shopping Sul, Marcelo Gottardi, a chegada da franquia fitness trouxe um conceito diferenciado de saúde e bem-estar. “A academia conta com equipamentos de última geração, utilizados pela equipe olímpica da China, a maior medalhista das Olimpíadas. Isso atraiu um fluxo inédito de clientes, reforçando o papel do Shopping Sul como um ponto de encontro e bem-estar na cidade”, comemora.

Mix variado de lojas

Embora tenham ocorrido várias mudanças nos hábitos de consumo do público em seus 16 anos de atuação, o Shopping Sul continua a se destacar pela diversidade de lojas e serviços oferecidos, com marcas de peso como Americanas, Renner, Avenida e Casa & Vídeo.

Outro ambiente que passou por uma modernização foi o Cine Unimed, que proporciona uma experiência cinematográfica de alto nível Crédito: Shopping Sul/Divulgação

Além disso, a constante modernização das instalações também contribui para o shopping ainda ser o destino ideal para compras e lazer na região Sul do Estado. Outro ambiente que passou por uma modernização foi o Cine Unimed, que proporciona uma experiência cinematográfica de alto nível com suas quatro salas, sendo duas delas com capacidade de receber 300 pessoas cada, equipadas com tecnologia de ponta para garantir momentos únicos aos amantes do cinema.

Segundo o superintendente, o toque final do processo de modernização do mall foi a remodelação da praça de alimentação, que trouxe melhorias significativas para o empreendimento.

"A renovação acústica e o novo mobiliário transformaram o ambiente para recebermos novos estabelecimentos de renome no mercado internacional e para proporcionarmos uma experiência ainda mais agradável aos nossos visitantes", sinaliza.

Ao longo de sua trajetória, o Shopping Sul cresceu com o apoio de investidores locais que acreditaram em seu potencial. “Nosso sucesso é fruto de muito trabalho, investimentos contínuos e um compromisso inabalável com o desenvolvimento da região. Estamos sempre em busca de novas formas de melhorar a experiência de nossos clientes e fortalecer o comércio local”, finaliza Marcelo Gottardi.

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