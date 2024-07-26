Referência no setor, Marcopolo investe em mobilidade sustentável

A Marcopolo está comprometida em contribuir para a descarbonização do transporte Crédito: Marcopolo/Divulgação

O transporte público faz parte do cotidiano de muitas pessoas. Aproximadamente, 10 bilhões de viagens coletivas são realizadas mundialmente por ano – segundo a Federação Internacional de Transporte Público (UITP). Seja para ir ao trabalho, seja para viajar para outra cidade ou até outro país, muitos desses passageiros embarcam diariamente em veículos da Marcopolo.

Com 11 fábricas espalhadas por sete países, sendo três delas no Brasil – incluindo uma em São Mateus, no Norte do Espírito Santo –, a empresa gaúcha é referência nacional e internacional no desenvolvimento de soluções em mobilidade. Além de ter produzido mais de 13 mil veículos em 2023, a marca também se destacou na área da mobilidade sustentável ao lançar o Attivi, primeiro ônibus 100% elétrico da Marcopolo.

O CEO da Marcopolo, André Armaganijan, ressalta que essas e outras conquistas são um reflexo da visão e dos valores da empresa.

"Esses resultados foram possíveis graças à união entre a tradição e o empenho da empresa à uma visão globalizada e consciente. A companhia, aliás, busca investir constantemente em inovação e sustentabilidade, mantendo o olhar voltado para o futuro" André Armaganijan - CEO da Marcopolo

Confira alguns diferenciais da Marcopolo que fizeram a marca ser referência no setor de transportes:

1. Sustentabilidade

Os ônibus elétricos têm foco na eficiência energética que contribuem para a redução de emissões de poluentes Crédito: Marcopolo/Divulgação

Com olhar voltado para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, a Marcopolo lançou em 2023 o Attivi, um ônibus 100% elétrico feito para atender às diferentes possibilidades do setor de transportes e reforçar o investimento da companhia em sustentabilidade.

“Um dos objetivos globais com o qual a empresa está comprometida é o de contribuir para a descarbonização do transporte. Esse é um desafio que envolve o desenvolvimento de novos produtos e componentes, por meio de um esforço coletivo de todo o mercado”, destaca André.

O CEO explica ainda que os ônibus elétricos têm foco na eficiência energética, com motores mais limpos, que contribuem para a redução de emissões de poluentes, e são construídos utilizando materiais recicláveis e duráveis. Com autonomia de até 250 km, o modelo surge como uma opção atrativa e moderna que alia conforto, segurança e sustentabilidade.

Em sintonia com as pautas de sustentabilidade, a Marcopolo também anunciou em 2023 investimento da ordem de R$ 50 milhões para a produção de ônibus elétricos em São Mateus. No município, a empresa vai produzir o Attivi Integral, primeiro ônibus da companhia com carroceria e chassi próprios e 100% elétrico.

2. Atuação nacional e internacional

A Marcopolo produziu mais de 13 mil veículos em 2023 Crédito: DC_Multimidia

Desde que começou as atividades em 1949, no Rio Grande do Sul, a Marcopolo expandiu a participação no mercado por meio de investimentos em tecnologia e inovação. Atualmente, a empresa tem números expressivos, tanto no Brasil como no exterior, e segue ampliando as operações.

Em 2023, a Marcopolo produziu 14,3 mil veículos, registrando uma receita líquida de R$ 6,6 bilhões – 23,4% maior do que em 2022 – e um lucro bruto de R$ 1,5 bilhão – acréscimo de 85,5% em comparação ao ano anterior.

A marca também teve 49,3% de participação na produção brasileira de carrocerias, com 11 unidades de produção. As fábricas de Caxias do Sul e São Mateus, inclusive, receberam a certificação Great Place To Work (GPTW), que certifica as empresas com excelentes ambientes para se trabalhar.

Segundo o CEO da Marcopolo, esses números refletem o trabalho da empresa e dos mais de 14,3 mil colaboradores. “Nossa gestão financeira e adaptabilidade são fatores importantes para continuarmos investindo em eficiência energética, conectividade e conforto. Assim, mantemos nosso compromisso de aproximar as pessoas por meio da excelência em mobilidade”, reforça.

3. Segurança e conforto

Com a segurança dos passageiros e motoristas em mente, a Marcopolo investe em tecnologias avançadas que são incorporadas nos ônibus da marca Crédito: Cassio Braga

Com a segurança dos passageiros e motoristas em mente, a Marcopolo investe em tecnologias avançadas que são incorporadas nos ônibus da marca. Alguns exemplos são os sistemas de monitoramento de veículos, sistemas de segurança – como controle de estabilidade e sistema de frenagem automáticos – e conectividade, para facilitar a gestão das frotas.

Além disso, a empresa busca otimizar a experiência dos passageiros, com soluções como Wi-Fi a bordo, carregadores USB e sistema de entretenimento. Visando o conforto, a Marcopolo também oferece assentos ergonômicos, sistemas de iluminação modernos e designs aerodinâmicos.

“A empresa é feita de pessoas para pessoas, e atua com ética e integridade para realizar um trabalho de excelência e continuar sendo protagonista no setor. Foi assim que se tornou líder brasileira e referência mundial no setor”, finaliza André.

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