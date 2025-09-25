Conteúdo de Marca

Referência em prestação dos serviços, BRK muda a realidade do saneamento de Cachoeiro de Itapemirim

Vitória em três categorias no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) 2025 reflete mudanças que impactam positivamente a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 13:32

Para a BRK, ser ganhadora do PGE de Cachoeiro de Itapemirim reforça o propósito da empresa Crédito: BRK Cachoeiro de Itapemirim

Para quem vive em Cachoeiro de Itapemirim hoje, ter água potável de qualidade em casa e ver o Rio Itapemirim mais limpo é parte do cotidiano. Essa realidade, no entanto, é o resultado de uma série de esforços e transformações promovidas pela BRK, que acaba de ser reconhecida em três categorias no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) 2025.

A empresa conquistou o primeiro lugar nas categorias: "Melhor Prestadora de Serviço Público”, “Empresa que Mais Contribui para a Qualidade de Vida” e “Empresa que Mais Cuida do Meio Ambiente”. Essas duas últimas são novidades para a edição deste ano do PGE.

Mais do que um troféu, para Ricardo Santiago, diretor da BRK em Cachoeiro, os novos prêmios reforçam o propósito da empresa. "Esses reconhecimentos estão diretamente conectados ao propósito da BRK, que é transformar a vida das pessoas levando o saneamento para muito além do básico. As premiações fortalecem a nossa convicção de que com serviços de qualidade geramos impactos positivos na saúde, educação, oportunidades e preservação do meio ambiente", destaca.

O compromisso da BRK, aliás, vai além da operação dos serviços de água e esgoto no município. A empresa também investe em educação ambiental com projetos consolidados como o Portas Abertas (com visitas presenciais e em realidade virtual) e o Cuidar Mais, que leva conhecimento sobre saneamento, por meio de jogos e palestras, às escolas.

Em 2025, a novidade foi o projeto teatral “Caminho das Águas”, viabilizado pela Lei Rouanet, que une arte e conscientização. Esse compromisso de longo prazo se reflete ainda na parceria de 14 anos com o Prêmio Biguá de Sustentabilidade, também da Rede Gazeta.

Ao mesmo tempo, a tecnologia de ponta já está em ação. Em parceria com a plataforma Galax.ia e com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a concessionária utiliza um sistema de inteligência artificial para combater as perdas no sistema de distribuição de água do município, com monitoramento da pressão da água na rede 24 horas por dia. Sensores avançados detectam a menor oscilação, identificando vazamentos invisíveis, o que permite um conserto mais rápido e torna a operação do sistema mais eficiente.

Ricardo Santiago, diretor BRK Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Um passado de desafios

Até 1998, Cachoeiro vivia uma realidade diferente. Muitos moradores precisavam de carros-pipa para garantir água em casa, enquanto mais da metade do que era captado se perdia em vazamentos. O esgoto também era um desafio, uma vez que apenas 5% recebiam algum tipo de tratamento. O restante, milhões de litros diariamente, era despejado diretamente no Rio Itapemirim e em córregos da região.

A mudança do cenário começou quando Cachoeiro se tornou um dos primeiros municípios do Brasil a conceder os serviços de saneamento à iniciativa privada. Nos últimos 27 anos, um investimento contínuo, que já soma mais de R$ 617 milhões, foi aplicado para modernizar e ampliar todo o sistema.

Compromisso da BRK vai além da operação dos serviços de água e esgoto no município Crédito: BRK Cachoeiro de Itapemirim

Mas, na prática, o que esses resultados significam para os cachoeirenses?

01 Menos risco de doenças Abrir a torneira e ter água potável e de qualidade para beber, cozinhar e tomar banho garante mais segurança e bem-estar. Com o esgoto sendo coletado e tratado corretamente, o risco de doenças transmitidas pela água, como diarreia e hepatite, é reduzido, protegendo toda a família.



02 Menos risco de faltar água e mais respeito ao meio ambiente O sistema de abastecimento da cidade se tornou muito mais eficiente, com perdas de água significativamente reduzidas. Na prática, isso aumenta a segurança hídrica, diminui o risco de racionamento em períodos de seca e contribui para a preservação de um recurso essencial.



03 O Rio Itapemirim mais limpo e vivo A estrutura robusta de tratamento da BRK impede que 21 milhões de litros de esgoto bruto sejam despejados no rio todos os dias. O diretor da BRK em Cachoeiro, Ricardo Santiago, explica que isso é o suficiente para encher mais de oito piscinas olímpicas diariamente. O resultado é um rio com melhores condições para a vida aquática, o que melhora a paisagem e o lazer para todos.



04 A garantia de um serviço de excelência Ainda de acordo com Ricardo Santiago, ser o único município "nota 10" do Estado no Ranking Capixaba de Saneamento Básico 2024, elaborado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, mostra o quanto os investimentos realizados pela BRK foram determinantes para que Cachoeiro alcançasse níveis de universalização superiores aos exigidos pelo Marco do Saneamento Básico.



Os investimentos resultaram na modernização e na ampliação de sete Estações de Tratamento de Água (ETAs), que respondem pela produção diária de 39,3 milhões de litros para abastecimento da área urbana. São mais de 680 km de redes de distribuição de água operadas pela BRK.

Nos serviços de esgoto, a concessionária opera 572 quilômetros de redes coletoras e 11 estações de tratamento, evitando que 21 milhões de litros de esgoto sejam descartados diariamente in natura no Rio Itapemirim e córregos.

A empresa possui equipes dedicadas, que trabalham 24 horas por dia para assegurar a eficiência no fornecimento de água de qualidade e nos serviços de coleta, tratamento e destinação do esgoto tratado.

BRK Ambiental

