Protocolos de atendimento especializado em emergência salvam vidas

O plano de saúde Best Senior oferece plantões 24 horas com protocolo de atendimento de pacientes para diversas emergências, como o caso do AVC

O neurocirurgião Ulysses Batista, que atende pela Best Senior, defende que o atendimento nesses casos de emergência precisam começar na recepção do hospital. (Best Senior/Divulgação)

Para quem está com a vida por um fio, cada segundo perdido conta. Sabendo disso, o plano de saúde Best Senior permite aos seus beneficiários ter suporte para que, em caso de emergência, o paciente tenha à disposição uma infraestrutura de pronto-atendimento ágil, eficiente e integrado.

Isso só é possível quando são criados protocolos rígidos de atendimento, com médicos capacitados e procedimentos de alta tecnologia para reduzir as chances de ter sequelas para a vida toda.

Um exemplo disso é quando acontece um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que já registrou, apenas em 2023, mais de 91 mil óbitos no país, de acordo com dados do Portal da Transparência do Registro Civil. A rede hospitalar credenciada do plano de saúde Best Senior possui um plantão neurológico 24 horas para atender emergências desse tipo.

O neurocirurgião Ulysses Batista, que atende pelo plano, explica que o atendimento segue um protocolo que começa assim que o paciente passa pela porta do pronto-socorro.

“As recepcionistas já são orientadas sobre o que pode ou não fazer em caso de um AVC, por exemplo. Uma vez que suspeita-se de um derrame, uma sirene é tocada para alertar todo o setor hospitalar, e o paciente é encaminhado para a sala de emergência, onde um emergencista vai atendê-lo”, detalha.

Em seguida, segundo Batista, esse profissional vai solicitar os principais exames, incluindo os de sangue e de imagem, como ressonância ou tomografia. “Inclusive, se tiver um paciente fora de risco usando uma sala de exame, o procedimento é interrompido, e a equipe coloca a pessoa que está com maior urgência como prioritário”, garante.

“Tudo isso acontece enquanto o enfermeiro ou o técnico chama o neurologista e a sua equipe, os profissionais responsáveis no plantão”, acrescenta.

O rápido atendimento cirúrgico é um dos diferenciais da Best Senior. (Best Senior/Divulgação)

De acordo com ele, após esse atendimento, o paciente é encaminhado para a unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital, onde será observado e iniciará a fase de reabilitação.

Com esse modelo de atendimento, aliado a uma ampla rede credenciada e a uma boa assistência médica, os pacientes recebem os cuidados necessários e os riscos de agravar as doenças são menores.

“Obviamente salvar vidas é o nosso principal objetivo. No entanto, mais do que isso, também queremos diminuir sequelas no paciente. Para isso, o tempo é o fator determinante no atendimento em situações de emergência. Não contar com um médico especialista disponível pode comprometer o tratamento que seria necessário”, pontua o cirurgião, complementando que o segundo ponto fundamental, certamente, é a avaliação especializada.

Com o plano de saúde Best Senior, os pacientes têm acesso a uma ampla rede de hospitais credenciados, agendamento on-line de consultas, oficinas de terapia, além de serviços 24 horas na central de enfermagem e pronto-socorro. Tudo isso, aliado a um planejamento de vida que preze pelo envelhecimento saudável, pode ajudar a prevenir os riscos de diversas doenças.

Saiba mais sobre a Best Senior

Endereço : Av. Saturnino de Brito, 1350, 1º pavimento – Praia do Canto, Vitória

: Av. Saturnino de Brito, 1350, 1º pavimento – Praia do Canto, Vitória Telefone : (27) 2180-0366



: (27) 2180-0366 Atendimento ao cliente : 0800-883-6052

: 0800-883-6052 Site: bestsenior.com.br



