Produtora de aço foca em inovação e é reconhecida no mundo todo

Desde o início de suas operações, a ArcelorMittal tem investido em soluções sustentáveis Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

Preocupada com a questão ambiental e com os inúmeros desafios que o tema impõe às atividades produtivas, a ArcelorMittal Tubarão tem investido, desde o início das suas operações, na década de 1980, em soluções sustentáveis.

Este cuidado ganhou ainda mais força nos últimos quatro anos, com o lançamento de um conjunto de ações de comunicação, treinamento e transformação que visam garantir transparência total às ações ambientais desenvolvidas pela empresa, tanto para o público interno quanto para o externo.

Batizado de Evoluir, o programa tem potencializado e elevado o padrão ambiental da usina a partir de um sólido trabalho que envolve a conscientização de todos os seus colaboradores e a implementação de uma série de iniciativas, acessíveis a toda à sociedade por meio do App Evoluir.

No aplicativo, estão disponíveis notícias, fotos, vídeos, documentos e acompanhamento das metas e diretrizes relacionadas ao Termo de Compromisso Ambiental (TCA) firmado entre a empresa e o Poder Público, no final de 2018. Até 2023, a área de gestão ambiental da ArcelorMittal Tubarão está investindo R$ 1,8 bilhão, incluindo as ações em cumprimento ao TCA e outras melhorias identificadas proativamente.

A ArcelorMittal tem uma meta mundial de neutralidade de carbono nos seus processos até 2050 Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

Atenta também a um dos maiores desafios do setor industrial na atualidade – a descarbonização da economia – a unidade tem avançado nessa importante agenda e se engajado no esforço mundial do Grupo para atingir a meta mundial de neutralidade de carbono nos seus processos até 2050.

Uma das ações mais recentes foi firmada em setembro último. A empresa oficializou contrato com a Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) para utilização de gás natural em seu Alto-Forno 3. A partir do acordo, a ES Gás passou a fornecer 250 mil m³/dia para a usina, cuja expectativa agora é adaptar seus outros dois equipamentos para que, assim que possível, esses também façam a transição energética.

Essas e outras iniciativas sustentáveis renderam à ArcelorMittal Tubarão, em março deste ano, uma conquista inédita. Foi a primeira planta industrial nas Américas e fora da Europa a obter a certificação de sustentabilidade das suas operações pelos padrões da ResponsibleSteel™, organização mundial referência para a produção de aço de maneira responsável. Para receber o reconhecimento, a empresa precisou passar por um rigoroso procedimento de auditoria.

O certificado identifica e destaca as empresas comprometidas em criar uma cadeia de valor responsável do aço, desde o fornecimento de matérias-primas até a venda de seus produtos finais. Atesta, assim, que a produção de aço é feita com responsabilidade em todas as suas etapas.

Criado em 2019 e sem fins lucrativos, o ResponsibleSteel™ conta com 12 princípios ambientais, sociais e de governança, que estabelecem metas de sustentabilidade com relação à disponibilidade de recursos hídricos, saúde e segurança, demandas de stakeholders, direitos humanos e trabalhistas e redução de emissões de gases de efeito estufa.