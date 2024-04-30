Privativos, apartamentos garden duplex reforçam sensação de viver em uma casa

Os apartamentos garden prometem dar a sensação de estar em uma casa, com o andar de baixo com área comum e o de cima a parte mais íntima Crédito: Galwan/Divulgação

O primeiro passo para comprar um imóvel é entender as principais necessidades do morador. Privacidade é, quase sempre, um fator decisivo para muitas famílias. Por isso, unidades garden, ou seja, apartamentos com jardim privativo, acabam se destacando. Em especial, por também terem metragens maiores do que o restante do empreendimento.

Um exemplo é o Vernissage Vitória, lançamento da Galwan, na Enseada do Suá, na Capital. Além da ampla área de lazer e da localização privilegiada, a novidade fica por conta das unidades garden duplex, com dois andares, que podem chegar até 620,85m² de área total, jardim, piscina e pergolado.

“É um produto diferente do que o mercado, geralmente, oferece. São unidades que dão a sensação de estar em uma casa, com o andar de baixo com área comum e o de cima a parte mais íntima”, destaca o supervisor comercial da Galwan, Junior Pereira.

O Vernissage Vitória terá duas torres, a Van Gogh e a Da Vinci, de 40 andares cada. Os apartamentos garden estarão presentes em ambas, acima dos andares de lazer, garagem e lojas. O primeiro pavimento residencial estará localizado a 35 metros de altura do térreo, o que equivale a uma cobertura no 11º andar.

O presidente da construtora, José Luís Galvêas Loureiro, define o projeto como “arrojado, de alto padrão, espaçoso e bem localizado”.

De frente para a Praça do Papa, com vista permanente para o mar, o Convento da Penha, o Morro do Moreno e a baía de Vitória, o Vernissage explora o verde com o paisagismo assinado pelo arquiteto Benedito Abbud.

As unidades garden duplex, com dois andares, podem chegar até 620,85m² de área total, jardim, piscina e pergolado. Crédito: Galwan/Divulgação

"É o melhor lazer que a Galwan já projetou. Juntamos a experiência que temos nos empreendimentos feitos anteriormente e várias ideias de projetos desenvolvidos em Miami. Vamos trazer atrações para valorizar o convívio de crianças, adolescentes e adultos com espaços de atividades específicas e equipamentos esportivos e de lazer”, pontua Galvêas.

Um complexo esportivo com campo de futebol society, quadra de beach tennis e de tênis em saibro, quadra poliesportiva, um parque aquático com piscinas para todos os públicos, spa, sauna, hidromassagem, brinquedoteca, salão de festas, sala gamer, mirante, petplay, entre outros ambientes, fazem parte desses espaços de lazer.

Galwan

Há quase 40 anos no mercado de construção civil, com empreendimentos residenciais, corporativos, comerciais e hoteleiros, a Galwan constrói em sistema de condomínio fechado, com obras a preço de custo.

Confira mais informações sobre o Vernissage Vitória

Duas torres de 40 pavimentos, com unidades residenciais de até cinco suítes, lazer, garagem, lojas no térreo com pé direito duplo e pavimento de garagem exclusivo das lojas. Toda a área comum e o lazer serão entregues equipados, mobiliados, decorados e climatizados.

Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 385, Enseada do Suá, em frente ao Hortomercado/Praça do Papa, na Capital.

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 385, Enseada do Suá, em frente ao Hortomercado/Praça do Papa, na Capital. Torre Van Gogh: três apartamentos por andar, cinco elevadores, mais dois exclusivos para delivery.



Torre Da Vinci: cinco apartamentos por andar, oito elevadores mais dois exclusivos para delivery.



Informações e adesões ao condomínio: nos stands da Galwan, no site nos stands da Galwan, no site vernissagevitoria.com.br ou pelo telefone/WhatsApp (027) 99700-1004.

