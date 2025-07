Conteúdo de Marca

Plus Delivery premia os melhores hambúrgueres de 2025; conheça os vencedores

Aplicativo de delivery no ES reuniu dezenas de lojas parceiros e convidados para celebrar os vencedores do Circuito Burger 2025

Publicado em 3 de julho de 2025 às 18:59

Além de aquecer as vendas do setor, o Circuito também incentivou a criatividade dos chefs e o engajamento das marcas Crédito: Thassia Wernesbach

Bons lanches capricham no sabor, mas os melhores unem isso à criatividade e qualidade. E o reconhecimento chegou para aqueles que se destacaram no Circuito Burger 2025, promovido pela Plus Delivery, e que reuniu dezenas de lojas em uma competição pela preferência do público. Os vencedores foram conhecidos na terça-feira (01/07), em um evento especial. >

Foram mais de 15 mil hambúrgueres comercializados durante 19 dias – entre 28 de maio e 15 de junho, 150 hamburguerias de 12 cidades capixabas colocaram seus melhores lanches à prova. >

Além de aquecer as vendas do setor, o Circuito também incentivou a criatividade dos chefs e o engajamento das marcas em um formato 100% digital, popular e democrático. Ao final da disputa, os clientes escolheram os melhores de cada cidade. >

Para o coordenador de marketing do Plus Delivery, Luiz Henrique Sabadini, “essa é uma iniciativa que conecta o consumidor à cena gastronômica local e fortalece as hamburguerias como protagonistas da cultura urbana e do delivery.”>

>

O líder de canal Plus Delivery, Vinicius Rabbi, destaca que o Circuito Burger movimentou o mercado em várias frentes. “É uma oportunidade única para que as lanchonetes, juntamente com o Plus Delivery, mostrem o seu potencial divulgando hambúrgueres únicos e seu diferencial junto aos consumidores. Ações como essa incentivam e movimentam o comércio local, gerando valor e engajamento para todos, principalmente com o consumidor.”>

Sobre o Circuito Burger

Período de realização: 28/05 a 15/06

Número de cidades participantes: 12

Hamburguerias inscritas: 150

Pedidos realizados: +15.500 hambúrgueres vendidos

Critério de escolha: avaliação dos clientes no app Plus Delivery

Premiação: 1º, 2º e 3º lugar em cada cidade >

O Circuito Burger é uma realização do Plus Delivery, que há 9 anos conecta pessoas, negócios e bons momentos. E vem mais por aí: em julho, o Plus celebra seu aniversário com a campanha mais futurista (e barata) do ano, com descontos de até 49%. >

Para chegar à pontuação final, os critérios de avaliação (atendimento, entrega, produto, fluxo de vendas e cancelamento) foram convertidos em notas, variando de 0 a 5 pontos, com pesos específicos. >

No final, foram somadas todas as notas por critério. Tudo isso para garantir que a nota final reflita fielmente o equilíbrio entre os diferentes aspectos avaliados e respeite tanto a hierarquia quanto os limites de influência previstos no regulamento.>

Confira os vencedores do Circuito Burguer 2025:

Afonso Cláudio

1º Junto e Misturado O Justo e Misturado conquistou o primeiro lugar com o lanche "X-22". O produto teve uma nota final de 4,95.

2º Garagem Burger Delivery O segundo lugar ficou com o Garagem Burguer Delivery com o lanche "Garagem Pork's". O produto teve uma nota final de 4,92.

3° Casa do Chef Já o Casa do Chef encerrou o pódio no terceiro lugar com o lanche "Chefão". O produto teve uma nota final de 4,83.

Castelo

1º Burgueria MIX Com nota final de 4,84, a Burgueria MIX conquistou o primeiro lugar com o lanche "Australian Burger".

2º Lounge Beer O Lounge Beer conquistou o segundo lugar da disputa com o hambúrguer "Gyda". O produto teve uma nota final de 4,71.

3º Vikings Burguer Já o Vikings Burguer encerrou o pódio no terceiro lugar com o hambúrguer "3 Queijos". O produto teve uma nota final de 4,68.

Colatina

1º Bomba Lanches Em primeiro lugar, no município de Colatina, ficou a Bomba Lanches com o "Supremo". A nota final do produto foi 4,95.

2º American Burguer O segundo lugar ficou com a American Burguer com o "American Cheese". A nota final do produto foi 4,70.

3º Olympus Burguer Completando o pódio, a Olympus Burguer conquistou o terceiro lugar com o hambúrguer "Hércules". A nota final do produto foi de 4,46.

Conceição do Castelo

1º Área 51 Hamburgueria Em Conceição do Castelo, o melhor hambúrguer da região foi o "Duplo Impacto", da Área 51 Hamburgueria, com uma nota final de 4,93.

2º Wemers Burguer A Wermes Burguer conquistou o segundo lugar da premiação na região com o "Authentic Fusion". A nota final foi de 4,86.

3º K&L Delivery Já a K&L Delivery conquistou o terceiro melhor hambúrguer de Conceição do Castelo com o "Especial da K&L". A nota final foi de 4,27.

Linhares

1º Denis Lanches Em Linhares, o Denis Lanches conquistou o melhor hambúrguer da cidade com o "Denis Turbo". O produto ficou com a nota final de 4,74.

2º Usina Burguer A Usina Burguer, em Linhares, conquistou o segundo lugar da disputa com o lanche "Friburgo" e nota de 4,59.

3º Alpoim Lanches O terceiro melhor hambúrguer de Linhares foi o "Banana Tudo", do Alpoim Lanches, com nota 4,58.

Nova Venécia

1º La Família BBQ Em Nova Venécia, a vitória ficou com a La Família BBQ e o hambúrguer "Barbecue Burguer". O produto conquistou a nota 4,87.

2º Goiano Lanches O segundo lugar ficou com o hambúrguer "Goiano X-Egg Costela" do Goiano Lanches. A nota final foi 4,75.

3º Gastrone Hamburgueria Já a Gastrone Hamburgueria ficou com o terceiro lugar na disputa. O hambúrguer "Malibu 2.0" obteve a nota 4,71.

Santa Maria de Jetibá

1º Prime Food O "Prime Double Crispy" foi eleito o melhor hambúrguer de Santa Maria de Jetibá. A Prime Food conquistou a nota 4,93.

2º Coyote Lanches Com medalha de prata, a Coyote Lanches conquistou o segundo lugar com o "X-Total Duplo" e uma nota 4,40.

3º Lanchonete Jetibá A Lanchonete Jetibá obteve nota 4,28 com o hambúrguer "Hiper Jetibá" e conquistou o terceiro lugar na competição.

Santa Teresa

1º Burguerlandia Em Santa Teresa, quem participou da competição votou no "Pé de Pano" como o melhor hambúrguer da região. O produto ficou com nota 4,97.

2º Texas Burguer O segundo lugar ficou com a Texas Burguer e o hambúrguer "Smash Double Tasty". A nota final foi de 4,68.

3º Mangiare Burguer O terceiro lugar ficou com a Mangiare Burguer e "Mangiare Blindado", que obteve a nota 4,64.

São Gabriel da Palha

1º Burger House O "Shrekão", da Burger House, foi eleito o melhor hambúrguer de São Gabriel da Palha com nota 4,94.

2º Supremo Lanches Já o "Plus Delícia", da Supremo Lanches, conquistou o segundo lugar da competição com nota 4,88.

3º Disk Lanches Tentação O "Irresistível Pernil Burguer" ficou com o terceiro lugar em São Gabriel da Palha com a nota de 4,32.

São Mateus

1º Última Parada A Última Parada conquistou o primeiro lugar com o lanche "Praia da Costa". O produto teve uma nota final de 4,88.

2º Didico Burger O segundo lugar ficou com o Didico Burger e o lanche "King". O produto teve uma nota final de 4,80.

3º Gurimel Sorveteria e Hamburgueria Já o Gurimel Sorveteria e Hamburgueria encerrou o pódio no terceiro lugar com o lanche "Loki Burger". O produto teve uma nota final de 4,71.

São Roque do Canaã

1º Pastelaria e Lanchonete Explosão de Sabor Em primeiro lugar, em São Roque do Canaã, ficou a Pastelaria e Lanchonete Explosão de Sabor com o "Big Bang". A nota final do produto foi 4,98.

2º House Burguer A House Burguer conquistou o segundo lugar da premiação na região com o "Epic Cheese". A nota final foi de 4,82.

3º Dondoni Lanches O terceiro melhor hambúrguer de São Roque do Canaã foi o "Brutão Frango", do Dondoni Lanches, com nota 4,64.

Venda Nova do Imigrante

1º Bonzão Burguer O Bonzão Burguer mostrou que realmente é bom e ficou em primeiro lugar na competição. O "Combo Bonzão Polenteiro" obteve nota 4,98.

2º Kabob O "Gold Smash" do Kabob também fez sucesso e levou o segundo lugar com a nota 4,43.

3º Planet Burger O terceiro melhor hambúrguer de Venda Nova do Imigrante foi o "Alemanha" do Planet Burger, com nota 4,41.

