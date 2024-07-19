Pioneira no setor, Volare faz 26 anos com foco em inovação e sustentabilidade

Em 2024, a Volare, empresa pertencente à Marcopolo S.A, completa 26 anos, sendo 10 deles com fábrica no Espírito Santo Crédito: Volare/Divulgação

Uma característica importante para empresas do setor de transportes é a necessidade de se adaptar constantemente e investir em tecnologias para proporcionar conforto e segurança aos passageiros. Mas além disso, é preciso desenvolver soluções sustentáveis, a fim de atender às demandas de um mercado cada vez mais exigente. Empresas que entendem a importância de combinar o olhar para inovação com o desenvolvimento de tecnologias que respeitem o meio ambiente saem na frente.

Esse é o caso da Volare, empresa pertencente à Marcopolo S.A e que em 2024 completa 26 anos, sendo 10 deles com fábrica no Espírito Santo. De acordo com o gerente comercial de Mercado Interno da marca, Sidnei Vargas, há mais de duas décadas, o objetivo é oferecer soluções estratégicas, de inovação e sustentabilidade. Por isso, a mobilidade eficiente e inteligente são partes integrais do plano de atuação da Volare.

"Fomos pioneiros na fabricação de veículos leves para o transporte de passageiros no Brasil e, assim, nos consolidamos na liderança nacional. Hoje, a empresa conta com 65% de participação no segmento de varejo brasileiro de micro-ônibus e, aproximadamente, 20% do mercado brasileiro total de ônibu" Sidnei Vargas - Gerente comercial de Mercado Interno da Volare

Em especial, porque, ainda segundo Sidnei Vargas, um dos diferenciais da indústria é a ampla gama de produtos oferecidos. O objetivo é atender os segmentos turismo, fretamento, urbano, rural e escolar, com modelos de seis a dez toneladas de Peso Bruto Total (PBT) e capacidade para até 53 passageiros.

“Com o olhar atento para cada um desses setores e uma engenharia focada na diferenciação e flexibilidade podemos atender nichos específicos. No caso do fretamento, a marca possui modelos com configuração própria para as diferentes aplicações, como o da saúde, que atende às contas governamentais em todo o Brasil. Também temos o industrial, o agronegócio, a mineração, entre outros”, destaca.

Outro exemplo da diversidade de áreas de atuação da empresa é o segmento de mineração. “A Volare desenvolveu e produz modelos que transportam funcionários em minas a céu aberto e a mais de mil metros abaixo da superfície, para extração de matérias-primas”, pontua o gerente.

Para atender a todas as demandas, a empresa conta com duas fábricas: uma em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e outra em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, que tem capacidade para produzir até 14 veículos por dia. Vale destacar que em 2023 a Volare superou a marca de 77 mil unidades produzidas.

Pioneirismo e inovação

Veículos da Volare unem tecnologia, acessibilidade e conforto para os passageiros Crédito: Volare/Divulgação

Criada em 1998 com o objetivo de estabelecer um novo padrão para o transporte de passageiros no Brasil, a Volare sempre buscou se manter à frente do mercado e investir em soluções de forma estratégica e inteligente.

A marca, de acordo com Sidnei Vargas, foi a primeira a desenvolver um veículo leve designado para o transporte de passageiros nos grandes centros urbanos e, em 1999, a projetar e produzir um veículo especificamente para o transporte de estudantes: o Escolarbus.

77 mil unidades foram produzidas até 2023

O micro-ônibus, aliás, serviu de referência para a criação do programa Caminho da Escola, do governo federal, que já recebeu mais de 30 mil unidades de diversos modelos da Volare.

“A trajetória de inovação e pioneirismo da Volare continuou com investimentos focados em novas tecnologias, como desenvolvimento do primeiro micro-ônibus totalmente acessível, o Volare Access, com piso baixo, suspensão pneumática e transmissão automática. Foi a primeira também a desenvolver o primeiro micro 100% elétrico, o primeiro micro autônomo e o primeiro micro com motorização elétrica híbrida a etanol do país”, acrescenta.

Com foco nos princípios ESG (governança ambiental, social e corporativa), a fábrica investe em produtos e processos produtivos mais sustentáveis. Além disso, a empresa também utiliza materiais reciclados e recicláveis, fontes renováveis de energia e ações para redução da pegada de carbono.

“O Brasil tem como grande diferencial e vantagem possuir uma matriz energética diversa. Isso tem permitido que os engenheiros possam desenvolver diferentes soluções para a descarbonização e emissões zero, com conteúdo quase 100% nacional, como veículos totalmente elétricos, híbridos, movidos a biogás, a hidrogênio, Gás Natural Veicular (GNV) e etanol, entre outros”, destaca.

Novos projetos

Os veículos da Volare circulam por mais de 30 países da América Latina, Oriente Médio e África Crédito: Volare/Divulgação

Atualmente, os ônibus fabricados pela empresa do grupo Marcopolo circulam por mais de 30 países da América Latina, Oriente Médio e África. Visando dar continuidade aos resultados positivos da marca no Brasil e no mundo, Sidnei compartilha alguns objetivos da Volare para 2025.

“Consolidar ainda mais a liderança de mercado, desenvolvendo soluções adequadas para cada tipo de transporte, do escolar ao transporte em mineradoras, por exemplo. Além disso, manter o alto nível de atendimento oferecido pela rede de concessionários, como a Drosdsky, concessionária Volare localizada em Vila Velha e que atende toda a região do Estado do Espírito Santo”, finaliza.

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