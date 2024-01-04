Ótica líder de mercado mira a excelência em atendimento e produtos

Óticas Paris conta em seu portfólio com famosas marcas, como a Dior Crédito: Divulgação

“Amar o que faz, trabalhar com honestidade e transparência, sempre com o foco na satisfação dos nossos clientes.” Para a diretora-executiva da Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, esses são os principais fatores que levam a empresa a ser líder de mercado há 44 anos.

Na receita do sucesso, acrescenta a gestora, somam-se o atendimento diferenciado, os melhores produtos nas prateleiras e a disponibilidade de uma tecnologia de ponta. Afinal, para ser líder no segmento há mais de quatro décadas, é preciso manter-se em constante atualização, em todas as frentes.

Ana Luiza informa que toda a equipe da Paris recebe treinamentos mensais sobre produtos e técnicas de vendas, mantendo-se conectada com o que há de melhor no mercado. “Assim, conseguimos oferecer para o cliente um atendimento personalizado e produtos que atendam à necessidade específica desse consumidor”, explica.

"Temos que nos manter atualizados não só sobre todas as tendências de óculos e da moda, mas também sobre as tendências mundiais e aquelas relacionadas à tecnologia, à geração que está consumindo nosso produto, à geração que está por vir e que vai consumir. É um desafio muito grande, ainda mais com as mudanças cada vez mais rápidas." Ana Luiza Azevedo - Diretora-executiva das Óticas Paris

Segundo ela, o desafio de se ter e administrar uma empresa torna-se ainda maior quando a marca é líder de mercado. Por isso, a atualização precisa ir ainda além.

Dos pequenos contatos com o cliente, como na forma de atendimento e abordagem, às grandes experiências, como o lançamento do e-commerce da marca, a atualização constante de mercado é um dos grandes pilares da Óticas Paris para seguir na ponta.

Cada vez mais moderna e agora de slogan novo após 15 anos (“Veja bem. Seja visto”), a Paris não deixa para trás a tradição. Fundada em 1979, com a abertura da primeira loja no Centro de Vitória, a marca conta hoje com cerca de 100 colaboradores. De acordo com a diretora, nestes 44 anos, passaram pela empresa muitos funcionários que hoje são arquitetos, médicos, advogados e até mesmo empresários e donos de óticas.

Getúlio Gomes de Azevedo e Ana Luiza: paixão pelo trabalho que passa de pai para filha Crédito: Divulgação

“Formamos muitas pessoas. Temos colaboradores que estão conosco há 35, 37, 43 anos. É muito bom tê-los, pois se tornaram referências também”, afirma ela, que desde pequena acompanhou a história da marca.