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Ótica líder de mercado mira a excelência em atendimento e produtos

Atenta às mudanças e atualizações, a Óticas Paris investe em tecnologia de ponta e contato estreito com clientes e equipe.
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

04 jan 2024 às 17:32

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 17:32

Óticas Paris
Óticas Paris conta em seu portfólio com famosas marcas, como a Dior Crédito: Divulgação
“Amar o que faz, trabalhar com honestidade e transparência, sempre com o foco na satisfação dos nossos clientes.” Para a diretora-executiva da Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, esses são os principais fatores que levam a empresa a ser líder de mercado há 44 anos.
Na receita do sucesso, acrescenta a gestora, somam-se o atendimento diferenciado, os melhores produtos nas prateleiras e a disponibilidade de uma tecnologia de ponta. Afinal, para ser líder no segmento há mais de quatro décadas, é preciso manter-se em constante atualização, em todas as frentes.
Ana Luiza informa que toda a equipe da Paris recebe treinamentos mensais sobre produtos e técnicas de vendas, mantendo-se conectada com o que há de melhor no mercado. “Assim, conseguimos oferecer para o cliente um atendimento personalizado e produtos que atendam à necessidade específica desse consumidor”, explica.
"Temos que nos manter atualizados não só sobre todas as tendências de óculos e da moda, mas também sobre as tendências mundiais e aquelas relacionadas à tecnologia, à geração que está consumindo nosso produto, à geração que está por vir e que vai consumir. É um desafio muito grande, ainda mais com as mudanças cada vez mais rápidas."
Ana Luiza Azevedo - Diretora-executiva das Óticas Paris
Segundo ela, o desafio de se ter e administrar uma empresa torna-se ainda maior quando a marca é líder de mercado. Por isso, a atualização precisa ir ainda além. 
Dos pequenos contatos com o cliente, como na forma de atendimento e abordagem, às grandes experiências, como o lançamento do e-commerce da marca, a atualização constante de mercado é um dos grandes pilares da Óticas Paris para seguir na ponta.
Cada vez mais moderna e agora de slogan novo após 15 anos (“Veja bem. Seja visto”), a Paris não deixa para trás a tradição. Fundada em 1979, com a abertura da primeira loja no Centro de Vitória, a marca conta hoje com cerca de 100 colaboradores. De acordo com a diretora, nestes 44 anos, passaram pela empresa muitos funcionários que hoje são arquitetos, médicos, advogados e até mesmo empresários e donos de óticas.
Getúlio Gomes de Azevedo e Ana Luiza : pai e filha no comando das òtica Paris
 Getúlio Gomes de Azevedo e Ana Luiza: paixão pelo trabalho que passa de pai para filha Crédito: Divulgação
“Formamos muitas pessoas. Temos colaboradores que estão conosco há 35, 37, 43 anos. É muito bom tê-los, pois se tornaram referências também”, afirma ela, que desde pequena acompanhou a história da marca.
Ana Luiza é filha do fundador, Getúlio Gomes de Azevedo. “É um privilégio trabalhar com meu pai. Desde que me entendo por gente, ele me passou valores muito fortes de transparência, honestidade e ética. Ele construiu a Óticas Paris do zero, e hoje somos referência nacional em ótica. Foi essencial ter meu pai como professor.”

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