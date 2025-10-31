Home
Novo decorado da Città e Apex na Praia da Costa propõe diálogo entre arquitetura e arte

Novo decorado da Città e Apex na Praia da Costa propõe diálogo entre arquitetura e arte

Com assinatura do escritório de João Armentano, a construtora visa alcançar público de alto padrão em busca de sofisticidade

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:51

Decorado de empreendimento da Città foi assinado porescritório
Decorado de empreendimento da Città foi assinado por escritório de João Armentano Crédito: Divulgação/Città

Autenticidade e sofisticação unidas à arte. Essa é a principal proposta que o Arti Design Living, empreendimento de alto padrão da Città Engenharia em parceria com a Apex, busca trazer no novo apartamento decorado, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha.

O ambiente, assinado pelo escritório de João Armentano, arquiteto com 30 anos de experiência e que também assina as áreas comuns do Arti, propõe aos visitantes um encontro entre arte e arquitetura, com elementos que remetem à literatura, à pintura e à música.

Além disso, os futuros moradores também poderão conhecer uma unidade entregue no padrão construtivo, o que permite avaliar o espaço e os acabamentos. Para o diretor da Città Engenharia, Roberto Puppim, o conceito de “luxo silencioso” é o fio condutor do projeto.

“Com o decorado do Arti, o cliente vai poder experimentar o alto luxo do empreendimento como um todo. O Arti traz o que o mercado denominou de luxo silencioso, aquele luxo que valoriza a qualidade, a autenticidade e as experiências. O verdadeiro luxo, que se manifesta em ter tempo para o que importa, saúde, paz, bem-estar e viver de forma autêntica”, afirma Puppim.

A gerente de interiores do escritório de João Armentano, Paula Bertolucci, explica que o conceito artístico do projeto vai além da estética e procura oferecer uma experiência sensorial e simbólica, pensada em trazer o bem-estar por meio da arte.

“É um enorme prazer poder fazer esse projeto, porque é diferenciado. Esse decorado tem uma conceituação mais profunda, uma ligação íntima com a arte”, detalha.

Bertolucci ainda acrescenta que imagina “esse espaço como o de um colecionador de artes, alguém que se reconhece no ambiente pelas obras, pelas referências e pelos sentimentos. Trazemos simbologia, emoção e significado”.

Mercado de alto padrão em ascensão

Arti Design Living, Città e Apex
O Arti Design Living terá três torres, totalizando 53 apartamentos Crédito: Città/Divulgação

Já em relação ao empreendimento, Puppim destaca que o Arti representa um passo importante na trajetória da construtora. Isso porque o projeto promete consolidar a empresa no mercado de alto padrão capixaba e diversificar o portfólio de produtos.

“Nós construímos apartamentos que atendem as mais variadas necessidades de moradia dos capixabas. E com o Arti, nós escalamos para uma faixa superior, que vai de R$ 3,5 milhões a coberturas de R$ 9,3 milhões. O Arti completou nosso portfólio”, pontua.

Vale destacar que o projeto nasceu de uma curadoria criteriosa, iniciada já na escolha do terreno: um espaço de 2.500 m² na Praia da Costa. Além de João Armentano, a construtora reuniu nomes de destaque no mercado, como o do arquiteto Diocélio Grasseli, responsável pela elaboração do projeto arquitetônoco, que conta com curvas sinuosas que buscam refletir o movimento das ondas.

O empreendimento também conta com soluções tecnológicas, como elevadores com biometria digital, fechaduras eletrônicas, wi-fi nas áreas comuns e infraestrutura para automação residencial.

Na parte da sustentabilidade, Arti irá contar com iluminação em LED nas áreas comuns e sistema de captação de águas pluviais para irrigação dos jardins.

Em um momento de crescente no mercado de alto padrão, Puppim justifica as escolhas pela necessidade de diferenciação: “O público de alto padrão busca valor, exclusividade e curadoria com projeto assinado, mas é importante saber que esse cliente também pode querer luxo sem ostentação. Ele quer o seu clube privativo, no seu endereço privativo. São exigentes, e atender a isso é essencial para o sucesso”, finaliza.

Arti Design Living

Com três torres, Musa, Bella e Donna, o Arti Design Living terá apenas 53 unidades residenciais, com metragens de 195 m² a 640 m². As plantas incluem varandas gourmet e coberturas lineares com pé direito duplo e rooftop com vista para o mar. O projeto de interiores das áreas comuns também leva a assinatura de João Armentano, e o paisagismo é de Roberto Riscala.

  • Localização: Praia da Costa, Vila Velha - ES;
  • Preço: Unidades estão à venda a partir de R$3,5 milhões.
  • Horários de visitação ao decorado: Segunda a sexta de 09:00 às 19:00h, sábado de 09:00 às 17:00h e domingo de 09:00 às 13:00h.
