Nova planta vai duplicar produção de alimentos de fábrica no Sul do ES

Linguiça Cofril é presença certa nas refeições Crédito: Divulgação / Cofril

Para duplicar a produção de alimentos embutidos e atingir a marca de 200 toneladas de diversos tipos de linguiças, mortadelas, presuntos e cortes suínos e bovinos produzidos, por dia, a Cofril concluiu as obras da sua nova planta fabril no mês de junho.

A empresa está pronta para empregar, pelo menos, mais 200 pessoas nas novas instalações e alcançar a capacidade máxima nos próximos meses, assim que os últimos ajustes logísticos sejam feitos para adequar a produção.

Localizada em Atílio Vivácqua, na Região Sul do Espírito Santo, a unidade recém-construída é anexa à já existente no município e consiste em uma aposta para ampliar o atendimento da Cofril de novos mercados para além do Espírito Santo.

O sócio-diretor da indústria, José Carlos Correa Cardoso, afirma que a nova unidade está operando parcialmente desde o início deste ano. “Enquanto isso, estamos fazendo os últimos ajustes e adequações para atender a algumas necessidades. Até o final deste ano, esperamos produzir a pleno vapor nesta nova planta”, salienta.

Conforme ele explica, o processo de construção e de aquisição de novos equipamentos para as operações da empresa durou cerca de cinco anos, e o investimento total, que chegou a cerca de R$ 100 milhões, já está dando sinais de prosperidade. “Esperamos que esta expansão gere, ainda, de 200 a 300 empregos diretos”, acrescenta.

Planta industrial da Cofril: expansão para suprir demanda Crédito: Sandro Mancini

Ciente de que uma marca, para se expandir, precisa não apenas de quantidade, mas também de qualidade, o gestor observa que a principal mudança proporcionada pela planta recém-inaugurada foi a implementação de novas tecnologias e de novos processos logísticos na produção dos alimentos.

"A necessidade de aumentar o abate de suínos em granjas próprias para suprir a necessidade de mais matéria-prima para a produção na nova fábrica e avançar para outros mercados também vai agregar mais aos consumidores e melhorar a qualidade dos produtos." José Carlos Correa Cardoso - Sócio-diretor da Cofril

Sobre a Cofril

A Cofril é presença em churrascos, almoços de família e outros eventos há mais de 30 anos. Fundada em 1987, em Cachoeiro de Itapemirim, a empresa proporciona aos capixabas a segurança alimentar em mais de 120 tipos de alimentos produzidos, sempre cumprindo normas de higiene e controle, mantendo o ambiente adequado aos preceitos necessários de qualidade, além de dispor de um laboratório para análise biológica, garantindo o constante monitoramento dos produtos.

O sócio-diretor da Cofril, José Carlos Correa Cardoso, destaca os planos da empresa Crédito: Cofril/Divulgação

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