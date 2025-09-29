Marcopolo investe em capacitação e sustentabilidade em São Mateus

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 00:00
No mercado atual, mais do que nunca, é importante que as empresas construam e fortaleçam laços com as comunidades onde atuam. Uma das formas de estabelecer essas relações é promovendo o desenvolvimento sustentável e investindo na região onde estão instaladas, gerando assim um valor que vai além do econômico.
Em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, um exemplo disso é a Marcopolo, que conta com uma fábrica desde 2014. Segundo o CEO da Marcopolo, André Armaganijan, a unidade tem um papel relevante no desenvolvimento socioeconômico na região desde o início das operações, cumprindo ainda um papel importante em nível nacional.
“A unidade de São Mateus é um pilar estratégico da nossa operação nacional. Com capacidade produtiva robusta e foco em micro-ônibus, ônibus urbanos e elétricos, ela desempenha papel fundamental na ampliação da nossa presença no mercado brasileiro e internacional”, destaca o executivo.
André pontua que, por meio da unidade fabril no ES, a Marcopolo gera milhares de empregos diretos e indiretos, movimentando a cadeia produtiva local e contribuindo para o fortalecimento da economia capixaba.
“A proximidade com o Porto de Vitória nos permite operar com eficiência logística, ampliando nossa capacidade de exportação e atraindo novos investimentos para o Estado”, complementa o CEO.
Uma das iniciativas nesse sentido foi a inauguração, em 2025, de uma unidade da Escola de Formação Profissional Marcopolo (EFPM) em São Mateus. Armaganijan ressalta que a escola visa a qualificação de jovens, tanto para as demandas da Marcopolo quanto do mercado local, indo além da capacitação técnica, mas também buscando o desenvolvimento de competências como disciplina, trabalho em equipe e comunicação.
“A Escola de Formação Profissional é uma iniciativa que reflete nosso compromisso com o futuro. Ao formar talentos locais, contribuímos diretamente para a empregabilidade, a inclusão social e o fortalecimento da indústria regional”, pontua.
A empresa conta, ainda, com outra unidade da EFPM, em Caxias do Sul (RS), na sede da Marcopolo, que existe há 35 anos e já formou mais de 1.600 jovens. Muitos, inclusive, permanecem na empresa até hoje, alguns em cargos de liderança e gestão, como gerentes.
Na unidade de São Mateus, a Marcopolo também investe em sustentabilidade, por meio da produção do ônibus 100% elétrico Attivi Integral, da adoção de tecnologias de eficiência energética, da redução de emissões e da gestão responsável de resíduos e recursos naturais.
Por lá, também é realizada a fabricação de modelos Volare, marca líder em vendas de micro-ônibus no Brasil e que possui no portfólio soluções híbridas e movidas a gás veicular.
“Essas iniciativas geram valor compartilhado. Ao investir em tecnologia limpa, qualificação profissional e infraestrutura, impulsionamos o desenvolvimento sustentável da região. Criamos oportunidades, fortalecemos a indústria local e contribuímos para a construção de uma economia mais resiliente e inclusiva”, reforça o CEO.
A atuação da empresa no Norte do Estado, inclusive, resultou no primeiro lugar em cinco categorias no Prêmio Gazeta Empresarial de São Mateus: "Melhor Empresa", "A Cara do Mateense", "Desenvolvimento Econômico", "Qualidade de Vida" e "Meio Ambiente".
“Conquistar o primeiro lugar em cinco categorias na principal pesquisa de lembrança de marca de São Mateus é motivo de grande orgulho para todos nós da Marcopolo. Esse reconhecimento espontâneo da comunidade local reforça a relevância da nossa atuação e o impacto positivo que geramos na vida das pessoas”, destaca Armaganijan.
Para o executivo, as premiações demonstram que a presença da empresa vai além da indústria, sendo percebida como parte integrante da identidade local. “Esse reconhecimento nos motiva a seguir investindo na região e estreitando ainda mais nosso vínculo com a comunidade”, afirma.
Além da região de São Mateus, a empresa também é reconhecida em nível estadual, tendo recebido o título de Melhor Empresa e Melhor Indústria no Espírito Santo, na 28ª Edição do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo em 2024.
A fabricante se destacou, principalmente, pelos investimentos realizados na unidade de São Mateus nos últimos anos, que incluíram os R$ 50 milhões anunciados em 2023 para produção do Attivi Integral na fábrica.
“Esse reconhecimento consolida a Marcopolo como referência de excelência industrial no Espírito Santo. Mais do que números, ele representa a confiança da sociedade mateense em nossa marca, em nossos valores e em nossa capacidade de gerar desenvolvimento. É uma validação pública do nosso compromisso com inovação, sustentabilidade e responsabilidade social”, pontua o CEO.
