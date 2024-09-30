Loja de tintas oferece cursos e treinamentos para pintores no Sul do ES

Além disso, a empresa também conta com uma campanha para os profissionais inscritos com o sorteio de uma moto elétrica no final do ano Crédito: Casa das Tintas/Divulgação

Independentemente da profissão, a busca por atualizações e especializações é o que ajuda um profissional a se destacar no mercado. Até porque, em um mundo cada vez mais dinâmico e conectado, quase todas as áreas passam por transformações diárias e, por isso, é preciso sempre ficar atento às novidades e oportunidades.

Uma delas é oferecida pela Casa das Tintas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A empresa promove palestras e treinamentos para os profissionais com o objetivo de apresentar as novas tintas e técnicas disponíveis, além de uma campanha para os profissionais inscritos com o sorteio de uma moto elétrica no final do ano.

“Isso é um dos diferenciais dentro do nosso modelo de negócio, porque é um ganha-ganha. O cliente tem um profissional mais capacitado e antenado na evolução dos produtos. Consequentemente, estamos ali para servir com essas novidades em um estoque com um ótimo custo-benefício e de pronta-entrega”, explica o sócio-proprietário da empresa, Paulo Afonso Lamon.

Ele explica que é a partir desse desejo de estreitar a relação com o profissional que a Casa das Tintas promove inovação. Afinal, isso permite oferecer ao cliente o melhor tipo de acabamento.

O objetivo é apresentar as novas tintas e técnicas disponíveis Crédito: Casa das Tintas/Divulgação

“Começamos em 2004 com uma pequena loja no bairro Aeroporto e, desde sempre, atuamos bem próximo à comunidade com treinamentos para levar os profissionais da nossa região o que tem de mais moderno no segmento”, destaca.

De lá para cá, a empresa cresceu e, hoje, a Casa de Tintas está concluindo as obras de um centro de distribuição para melhorar ainda mais o atendimento e a reposição de mercadorias. Além disso, a marca segue investindo em uma frota de veículos particulares, uma vez que conta com um dos maiores estoques de tinta para pronta-entrega no Sul do Estado.

“Nosso trabalho vai muito além de vender uma lata de tinta. Estamos levando cor e alegria para a vida das pessoas, porque é por meio dessas latas que construímos ambientes limpos, alegres e bem mais harmoniosos. Hoje, já vemos filhos de pais que compraram tinta conosco há 20 anos para colorir os ambientes da própria casa. É uma nova geração", reforça.

Quem ficou interessado pelos cursos e as oportunidades oferecidos pode se cadastrar em qualquer uma das 11 lojas existentes no Sul do Estado. Já para participar da campanha de fim de ano, o profissional precisa se engajar nos treinamentos.

Casa das Tintas