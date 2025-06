Conteúdo de Marca

Lavagnoli Supermercados comemora 50 anos unindo tradição e tecnologia

Rede capixaba que nasceu como açougue em 1975 aposta na internet, atendimento próximo e expansão regional para permanecer na memória dos clientes

Publicado em 30 de junho de 2025 às 16:40

Lavagnoli Supermercados se destaca com atendimento próximo ao cliente no Noroeste capixaba

A chegada da internet revolucionou a forma com que a sociedade se conecta. Por meio dela, é possível conhecer pessoas e negócios, procurar informações, consumir e comprar os mais variados tipos de produtos na comodidade do lar - inclusive, os alimentícios. >

Uma das empresas que têm apostado nas tecnologias como forma de se aproximar mais dos clientes, mesmo que à distância, é o Lavagnoli Supermercados. A rede nasceu como um açougue na cidade de Colatina, Noroeste do Estado, em 1975, e desde então tem conciliado sua tradição com as novidades tecnológicas.>

Para Eliandro Carlos da Silva, gerente geral da empresa, o atendimento próximo, a qualidade dos produtos e o compromisso com a comunidade foram os pilares para uma atuação de sucesso que perdura por 50 anos. >

Nesse contexto, os lançamentos do site e do aplicativo Lavagnoli Club marcam uma nova fase de modernização que acompanha as mudanças no comportamento de compra dos consumidores e a evolução do varejo para o mundo digital.>

>

“O site e o app levaram o supermercado para dentro da casa dos clientes. Agora, o consumidor consegue planejar melhor suas compras, aproveitar promoções com mais facilidade e até receber as compras em casa. A comodidade aumentou, mas o cuidado e a qualidade continuam os mesmos”, pontua. >

No aplicativo do supermercado, por exemplo, é possível fazer compras online, consultar ofertas, acessar o encarte da semana e ficar por dentro de promoções com prêmios especiais. Também é possível participar de um programa de cashback, o Lavagnoli Club, que devolve parte do valor gasto em forma de crédito e, com o cadastro na plataforma, permite acesso a descontos exclusivos e sorteios. >

Além das vantagens para os clientes, o programa traz benefícios também para os negócios da rede. “Com esse programa, tivemos uma grande evolução interna: passamos a integrar o cadastro e o histórico de compras de cada cliente, o que nos permite entender melhor quem são os nossos consumidores, onde eles moram, seu grupo familiar, os hábitos de consumo e suas preferências de compra, informações fundamentais para que possamos oferecer um atendimento cada vez mais personalizado”, explica Eliandro.>

Um “vizinho querido”

Entre caixas e prateleiras, Lavagnoli também foi palco de histórias de amor e crescimento pessoal

Todas as modernidades possuem sucesso devido ao histórico já construído de confiança e proximidade ao cliente que, para Ricardo Gomes da Silva, gerente comercial do Lavagnoli, é o pilar da empresa. >

“Muitos dizem que o Lavagnoli faz parte da história da família deles. Que acompanharam o crescimento da loja como se fosse um vizinho querido, sempre presente nas datas especiais e no dia a dia das compras”, conta. >

E, por falar em história, há quem construiu boa parte da vida - e até da família - junto ao Lavagnoli Supermercados. Um exemplo é Lucimar Santana, a Biju, que começou como promotora na loja enquanto esta ainda era uma pequena mercearia no Centro de Colatina. De lá para cá, são 30 anos de parceria sendo funcionária da rede. >

“Sou muito grata ao grupo Lavagnoli. Criei meu filho aqui dentro, sozinha, separada. Tudo o que tenho hoje, até o pouco que tenho, é muito pra mim. E devo isso à rede Lavagnoli”, relata.>

O casal Rosilaine e Renato também tem ótimas lembranças ao falar da empresa. Na década de 90, Rosilaine era operadora de caixa e Renato, repositor. Foi no trabalho, entre caixas e prateleiras, que ambos se conheceram, se aproximaram e se casaram.>

Inclusive, foi a rede que forneceu toda a carne para a cerimônia e hoje, mais de 30 anos depois, Rosi foi promovida para compradora e Renato para o cargo de encarregado. >

“Ver como tudo cresceu desde então nos enche de orgulho. Estávamos lá quando as lojas começaram a se expandir e vimos o supermercado se transformar diante dos nossos olhos Foi o meu pai, que já trabalhava no Lavagnoli, quem me indicou para a empresa lá nos anos 90. Isso mostra o quanto esse lugar é feito de laços, de trabalho, de amizade, de família”, diz Rosilaine. >

Expansão

Atualmente, Lavagnoli Supermercados conta com superatacado e até centro de distribuição próprio

Nesses 50 anos de história, a empresa também passou por marcos estruturais tão significativos quanto a conquista do apreço de funcionários e clientes. O supermercado, que começou como um açougue administrado por Atílio Lavagnoli e os filhos, cresceu de forma estruturada e sólida com o passar dos anos. >

“Entre os principais marcos dessa trajetória, podemos destacar a inauguração da unidade de São Silvano, que ampliou o atendimento em Colatina. Também destaco a abertura da primeira loja de atacarejo, com foco na venda em volume para clientes do varejo e do atacado, e a inauguração da primeira loja fora de Colatina, no município de Baixo Guandu, que marcou o início da expansão para outras cidades”, afirma Eliandro. >

Atualmente, a rede, além de dois atacarejos, também conta com um Centro de Distribuição próprio, que trouxe mais eficiência ao processo logístico. “Assim, melhoramos o abastecimento das lojas e garantimos um controle ainda maior sobre a qualidade e a disponibilidade dos produtos”, complementa Ricardo.>

Segundo Eliandro, o gerente geral, todo esse trabalho é realizado com um propósito: o de atender com excelência. “Compromisso com o cliente, qualidade, honestidade e inovação. Sempre com o propósito de servir bem e fazer parte da vida das famílias da nossa região”, finaliza. >

Lavagnoli Supermercados

Lavagnoli Supermercados também conta com unidade em Baixo Guandu

Endereço: Av. Silvio Ávidos 1169, Colatina, ES, 29703-131

Telefone: (27) 3121-8058

Site: https://www.lavagnoli.com.br/p>

