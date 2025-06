Conteúdo de Marca

Laboratório chega aos 60 anos com foco em precisão diagnóstica

Pretti segue na trilha da inovação, com exames e vacina de ponta, coleta domiciliar e ampliação de serviços

Publicado em 30 de junho de 2025 às 15:55

Laboratório Pretti completa 60 anos em 2025 com história de sucesso Crédito: Divulgação/Pretti

Com 60 anos de atuação no Espírito Santo, o Laboratório Pretti avança no caminho da medicina diagnóstica. A empresa amplia sua estrutura e serviços, com foco em procedimentos de alta complexidade, coleta domiciliar e vacinas atualizadas. >

Entre os destaques, está o PrecivityAD2™, um exame de sangue inovador, não invasivo e livre de radiação, que utiliza biomarcadores para detectar precocemente a doença de Alzheimer. Outra iniciativa relevante é a expansão da oferta de imunizantes modernos, a exemplo do Beyfortus® (Nirsevimabe), voltado à prevenção de doenças respiratórias em bebês. >

O assessor médico do laboratório, Renato Pretti, informa que o objetivo para os próximos meses é oferecer diagnósticos ainda mais precisos e orientar tratamentos cada vez mais eficazes, com base em dados genéticos individuais. “Esses projetos refletem nossa visão de futuro: sermos cada vez mais completos, acessíveis e conectados às necessidades reais da população, mantendo o Pretti como referência em confiança e inovação no Estado”, pontua.>

Renato Pretti ressalta que, ao longo dessas seis décadas, a organização buscou evoluir continuamente, por meio da adoção de novas tecnologias, da qualificação técnica da equipe e da humanização no atendimento, desde a coleta até a entrega dos resultados.>

>

“Evoluímos em estrutura, tecnologia e conhecimento, mas sem jamais perder a essência que nos conecta ao público capixaba: a confiança. Cada etapa da nossa trajetória, da expansão nos anos 1970 à modernização nos anos 2000, até a integração recente ao Grupo Fleury, foi marcada por decisões que reforçam nosso compromisso com a qualidade e a ética”, afirma. >

O investimento em tecnologia também se traduz em processos mais ágeis, precisos e seguros. Desde 2021, o Pretti integra um ecossistema nacional de inovação em saúde junto com o Grupo Fluery, que inclui startups e iniciativas voltadas ao aprimoramento de exames e metodologias médicas. >

Outro foco estratégico adotado é a ampliação da coleta domiciliar, serviço que tem ganhado cada vez mais relevância entre os capixabas. Com novas rotas e melhoria da experiência do paciente, o laboratório busca mais comodidade e expansão do acesso ao diagnóstico, levando o serviço até a casa do cliente ou outro espaço de sua preferência.>

Para complementar seu portfólio, a rede investe também em análises clínicas, anatomia patológica, genômica, exames toxicológicos, vacinas, e na capilaridade física. São, atualmente, 20 unidades distribuídas na Região Metropolitana da Grande Vitória. >

Visão de futuro e confiança

Laboratório Pretti é primeiro lugar no Recall de Marcas A Gazeta na categoria Laboratório de Análises Clínicas Crédito: Divulgação/Pretti

Fundado em 1965, o Laboratório Pretti preserva o compromisso que guiou sua atuação: excelência técnica, atendimento humanizado e responsabilidade com a saúde da população. >

“Em um mundo cada vez mais conectado, também apostamos em estratégias de comunicação baseadas em dados, que nos permitem estar nos canais certos, com mensagens relevantes e alinhadas aos valores da marca. Essa conexão vai além da divulgação; está na experiência diária dos nossos clientes, nas unidades, em casa ou on-line”, enfatiza Renato Pretti. >

Devido a essa conexão, o Laboratório conquistou em 2025, pelo sétimo ano consecutivo, o primeiro lugar no prêmio Recall de Marcas A Gazeta na categoria Laboratório de Análises Clínicas. Para Renato, estar entre as marcas mais lembradas do Espírito Santo é reflexo direto de uma história construída com seriedade, dedicação e respeito. >

“Neste ano tão simbólico, em que celebramos 60 anos, este reconhecimento tem um valor ainda mais especial. E isso só é possível porque temos um time comprometido, que entende que cada exame representa uma vida, uma história, uma decisão médica. Por isso, a confiança é o nosso maior patrimônio, e é ela que nos inspira a seguir inovando, com o mesmo propósito de sempre: cuidar das pessoas com excelência”, finaliza. >

