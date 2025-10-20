Conteúdo de Marca

Investimentos em tecnologia e atendimento 24h levam mais segurança para a BR-101

Como parte do novo contrato da Ecovias Capixaba, o trecho da BR-101 no Espírito Santo e sul da Bahia vai receber 150 novas câmeras de monitoramento, além de melhorias no atendimento aos usuários

20 de outubro de 2025

A Ecovias Capixaba está investindo na estrutura de monitoramento e atendimento aos usuários no trecho da BR-101 administrado pela empresa. Crédito: Ecovias Capixaba/Divulgação

Motoristas que passam por rodovias federais sabem que é importante poder contar com uma estrutura segura a fim de fornecer suporte a emergências de forma ágil e com foco no bem-estar dos usuários. Para tornar isso possível, a tecnologia é uma grande parceira, mas deve ser aliada a equipes de campo eficientes e uma boa gestão operacional.

De olho nisso, a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a BR-101 no Espírito Santo e no sul da Bahia, está investindo na estrutura de monitoramento e atendimento da rodovia.

O novo contrato de concessão do trecho, prevê a implementação de 150 novas câmeras de monitoramento – cobrindo 70% da rodovia – e melhorias dos serviços de atendimento aos usuários. Segundo o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, os avanços vão redefinir a segurança nas estradas da BR-101.

“Os usuários da BR-101 vão sentir, cada vez mais, segurança e conforto ao circular pela BR-101. Quando falamos em segurança, estamos falando da certeza de estar passando por uma rodovia desenvolvida e ampliada por meio de robustos projetos e da incorporação dos métodos modernos de engenharia, mas também da tranquilidade de saber que a rodovia é constantemente monitorada e possui serviços à sua disposição para o atendimento de qualquer emergência”, destaca.

No total, os investimentos incluem R$ 10 bilhões em obras, tecnologia e custos operacionais da rodovia, que possui 478 km de extensão. Além disso, a concessionária também está investindo em mais transparência durante o cumprimento do novo contrato.

Tecnologia e segurança

Atualmente, para atender os usuários do trecho da BR-101, a Ecovias Capixaba disponibiliza ambulâncias, que têm estrutura de UTI móvel, e atendimento 24h por dia. Além disso, a empresa disponibiliza veículos de inspeção, que circulam pela rodovia e se comunicam com o Centro de Controle Operacional (CCO), visando garantir agilidade na prestação dos serviços e no monitoramento.

O Centro pode ser acionado a qualquer hora pelos usuários pelo número 0800 770 1101 e, por meio dele, serviços como guincho e ambulância são imediatamente acionados para prestar auxílio na rodovia.

Segundo Roberto, esse atendimento se tornará ainda mais ágil e seguro a partir do novo contrato de concessão, que prevê a instalação de mais câmeras na BR-101.

“Outra inovação tecnológica que estamos trazendo para o Espírito Santo é a HS-WIM, uma balança de pesagem de veículos em movimento que funciona por meio de sensores instalados na própria rodovia, que se encontra em fase de testes na BR-101, em Viana”, acrescenta.

Inicialmente, a balança funcionará como seletiva, ou seja, ela indicará quais caminhões e carretas estão com possíveis excessos de peso para que somente estes entrem e façam a pesagem do modo tradicional.

No entanto, a expectativa é de que, no futuro, todo o processo seja realizado sem a necessidade de pesagem na balança convencional. “Ou seja, toda a pesagem será realizada na própria rodovia, melhorando a fluidez do tráfego e garantindo mais conforto aos caminhoneiros”, afirma Roberto.

Ele também ressalta que as cabines de autoatendimento dos pedágios podem ser utilizadas com diferentes formas de pagamento, dando mais autonomia aos motoristas e também agilizam a viagem, sempre com muita segurança.

“Até mesmo na parte de educação viária, que a Ecovias Capixaba considera fundamental para a garantia de um futuro mais seguro nas rodovias, a tecnologia tem se mostrado uma grande aliada. Temos, hoje, um simulador de impacto de colisões que, com o uso de um óculos 3D, permite aos usuários viverem uma experiência muito mais realista de um acidente de trânsito, o que os leva a compreender melhor como cada uma de nossas ações, como o excesso de velocidade ou o uso do celular ao volante, pode levar a sérias consequências”, pontua.

Mudanças já surtem efeito

De acordo com Amorim, os impactos das novas tecnologias já podem ser observados e, inclusive, têm permitido que a concessionária desenvolva medidas voltadas para a segurança viária na rodovia. Um exemplo recente é o Programa de Redução de Acidentes (PRA) da empresa.

“Por meio da coleta e cruzamento de uma série de dados, nós conseguimos identificar e monitorar os pontos críticos da rodovia, ou seja, aqueles onde há mais registros de acidentes e de acidentes graves. Isso nos permite pensar em soluções conjuntas e assertivas, inclusive com o apoio de órgãos como a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)”, explica o diretor-superintendente.

Ele destaca que as melhorias que fazem parte do novo contrato vão além das câmeras e dos veículos utilizados no atendimento.

“A incorporação de novas tecnologias está presente desde o desenvolvimento de projetos de engenharia mais modernos, arrojados e sustentáveis, até um atendimento mais rápido e assertivo aos usuários, que pode ser acionado a qualquer momento”, enfatiza.

Os projetos de engenharia citados por ele incluem, por exemplo, a possibilidade de reaproveitamento de materiais, como o fresado e os pneus para pavimentação, e a análise de qualidade do concreto e do cimento em um laboratório próprio.

Ecovias Capixaba

No total, os investimentos do novo contrato de concessão da BR-101 incluem R$ 10 bilhões em obras, tecnologia e custos operacionais do trecho administrado pela Ecovias Capixaba, que possui 478 km de extensão. Crédito: Ecovias Capixaba/Divulgação

