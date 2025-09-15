Conteúdo de Marca

Investimento em festival ajuda a movimentar economia e turismo

Realizado em Fortaleza, em parceria com empresa de ingressos capixaba, o Aviões Fantasy é um dos maiores eventos da região e movimentou a economia e o turismo

15 de setembro de 2025

Seja um show, seja um festival, diferentes setores são estimulados com investimentos na cultura Crédito: Marcos Aires

Muito além do entretenimento, investir em eventos é movimentar a economia e fortalecer a cultura nacional. Afinal, seja um show, seja um festival, diferentes setores são estimulados, como hotelaria, transporte, gastronomia e comércio em geral, além da geração de empregos e aquecimento ao turismo local.

Quem defende isso é o gerente financeiro e controller da VCA MUSIC conhecida como Vybbe Eventos, Marcos Paulo Aires Ferreira, responsável pela gestão financeira, administrativa e contratos do Aviões Fantasy, uma das maiores festas a fantasia do mundo, que ocorreu no último sábado, 13 de setembro, em Fortaleza (CE). O evento teve parceria com a empresa capixaba Brasil Ticket, que faz a gestão de ingressos da maioria dos eventos realizados pela Vybbe Eventos, umas das maiores empresas de evento do Brasil.

De acordo com o Marcos Aires, o Aviões Fantasy já é conhecido por unir shows de grandes artistas, produção de alto padrão e uma atmosfera que mistura música, performance e entretenimento, e se consolidou como uma marca própria na cena cultural do país, atraindo milhares de pessoas a cada edição.

“O Aviões Fantasy, em especial, simboliza bem essa interseção entre espetáculo e gestão. Se no palco o público vibra com a música, nos bastidores a expertise financeira de Marcos Aires garante que cada detalhe – do investimento à execução, para que aconteça em perfeita sintonia. Seu trabalho não apenas assegura a viabilidade econômica dos eventos, como também cria condições para inovação, crescimento e impacto positivo, fortalecendo todo o setor cultural e de entretenimento do Ceará”, destaca.

A edição deste ano teve shows de Xand Avião, Bell Marques, Nattan, Zé Vaqueiro e participações de Wesley Safadão e Felipe Amorim.

Marcos Aires e o cantor sertanejo Nattan, uma das atrações desta edição do Aviões Fantasy Crédito: Divulgação

“Quando bem estruturados, festivais como esse tornam-se símbolos que atraem visitantes todos os anos, gerando visibilidade, reconhecimento e credibilidade. Empresas que apoiam e investem nesse setor transformam a cidade em um destino desejado, atraindo não apenas turistas, mas também investidores e novas parcerias estratégicas”, reforça.

De acordo com Marcos, a gestão financeira assume papel central para o sucesso de qualquer evento. Planejar e administrar corretamente os recursos garante a viabilidade da produção, além da sustentabilidade a longo prazo.

Uma gestão responsável, portanto, permite otimizar custos, ampliar investimentos em tecnologia, segurança e experiência do público, além de assegurar transparência para patrocinadores e credibilidade junto ao mercado.

“O investimento em eventos é também um investimento em pessoas. Ao proporcionar experiências únicas, os festivais promovem integração social, lazer de qualidade e bem-estar. Mais do que celebrações, eles se tornam marcos que deixam legados duradouros para a sociedade. No sábado, quando os holofotes se acenderam no Aviões Fantasy, parte do brilho também refletiu o resultado da nossa gestão precisa e indispensável para que Fortaleza continue a ser referência em grandes espetáculos no Brasil”, finaliza.

Aviões Fantasy

