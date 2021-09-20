Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publieditorial

Indústria do ES inaugura planta de dessalinização de água do mar

Construída pela ArcelorMittal Tubarão para diversificar sua matriz hídrica, a iniciativa é a maior do Brasil e coloca o Espírito Santo na vanguarda das soluções em fontes alternativas de água no país
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 set 2021 às 05:00

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 05:00

O consumo da planta será de cerca de 3MW/mês, o que representa menos de 1% do total de energia produzida em Tubarão.
O consumo da planta será de cerca de 3MW/mês, o que representa menos de 1% do total de energia produzida em Tubarão. Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
Uma planta dessalinizadora, construída pela ArcelorMittal Tubarão para diversificar sua matriz hídrica, colocou o Espírito Santo na vanguarda das soluções em fontes alternativas de água no país. O projeto entrou em operação neste mês de setembro e representa a maior planta de dessalinização de água do mar do Brasil para fins industriais.
Resultado de investimentos da ordem de R$ 50 milhões, o sistema de ponta tem capacidade inicial para dessalinizar 500 m³/hora de água, volume que poderá deixar de ser consumido do Rio Santa Maria da Vitória, importante manancial que, juntamente ao Rio Jucu, responde pelo abastecimento de água da Grande Vitória, da parte continental da Capital e do município da Serra.
O trabalho envolveu amplo time de profissionais, incluindo pesquisadores do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da ArcelorMittal do Brasil e da Espanha.
O trabalho envolveu amplo time de profissionais, incluindo pesquisadores do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da ArcelorMittal do Brasil e da Espanha. Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
A planta utilizará tecnologia de osmose reversa, a mais usada no mundo e já presente em países como Israel, Espanha, Estados Unidos e outros. Para definir pelo melhor método a ser adotado no Estado capixaba, a produtora de aço fez estudos, testes e visitas técnicas em plantas internacionais durante dois anos. O trabalho envolveu amplo time de profissionais, incluindo pesquisadores do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da ArcelorMittal do Brasil e da Espanha.
“Trata-se de um processo totalmente moderno e inovador. Estamos absolutamente engajados para que seja bem-sucedido e venha a se tornar referência para outras empresas e indústrias do Espírito Santo e de todo o Brasil”, afirmou Benjamin Baptista Filho, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO ArcelorMittal Aços Planos América do Sul.
Sistema de ultrafiltração: a planta utiliza tecnologia de osmose reversa, a mais usada no mundo e já presente em países como Israel, Espanha, Estados Unidos e outros.
Sistema de ultrafiltração: a planta utiliza tecnologia de osmose reversa, a mais usada no mundo e já presente em países como Israel, Espanha, Estados Unidos e outros. Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
Instalada em uma área livre da empresa, próxima às suas centrais termelétricas, a planta ocupa cerca de 6 mil m². Essencial para sustentar o funcionamento de um equipamento tão robusto, a energia elétrica a ser utilizada será gerada pela própria unidade, que é autossuficiente.
“O consumo da planta será de cerca de 3MW/mês, o que representa menos de 1% do total de energia produzida em Tubarão”, explicou Erick Torres, vice-presidente de Operações da ArcelorMittal Aços Planos.
Eletrocentro (ou sala elétrica) da planta de dessalinização da ArcelorMittal Tubarão.
Eletrocentro (ou sala elétrica) da planta de dessalinização da ArcelorMittal Tubarão. Crédito: Mosaico Imagem/ArcelorMittal/Divulgação
Primeira do Grupo ArcelorMittal no mundo, a planta está alinhada à sua estratégia frente a futuros cenários de escassez hídrica. “Ao longo da nossa história, temos dado atenção recorrente à questão da água, mas intensificamos esse cuidado nos últimos anos por conta do cenário de mudanças climáticas no planeta. São alterações que geram impactos e instabilidade na ocorrência de chuvas e vazão dos rios, colocando em risco ativos e operações das organizações. Com esse projeto, vamos garantir maior estabilidade operacional para a nossa empresa e maior disponibilidade de água potável do Santa Maria para a população. Além disso, por conta do perfil inovador, o projeto também será de grande valia para o desenvolvimento futuro de mão de obra especializada no país”, avaliou o vice-presidente.
Resultado de investimentos da ordem de R$ 50 milhões, a planta de dessalinização tem capacidade inicial para dessalinizar 500 m³/hora de água.
Resultado de investimentos da ordem de R$ 50 milhões, a planta de dessalinização tem capacidade inicial para dessalinizar 500 m³/hora de água. Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

água indústria ArcelorMittal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados