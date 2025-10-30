Home
Imóveis em Pauta: entenda como ES tem se destacado no cenário nacional de imóveis de luxo

O segmento tem liderado o número dos lançamentos no Estado e ganha força com empreendimentos da Grand Construtora que contam com design autoral, lazer sofisticado e diferentes serviços

Imagem de perfil de Estúdio Gazeta
Produzido Por

Estúdio Gazeta

Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.
Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta
Imagem de perfil de Grand Construtora
Apresentado Por

Grand Construtora

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:31

Quando se fala do luxo no morar, um design autoral, lazer sofisticado e serviços que facilitam a vida dos moradores são considerados itens essenciais. Inclusive, de acordo com dados do 44º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), o segmento de alto e médio padrão é quem está dominando os lançamentos residenciais, com 9.680 unidades. 

A alta no setor se justifica, principalmente, pelo bom momento econômico vivido no Estado. No novo episódio do Imóveis em Pauta, videocast que debate tendências e insights do mercado imobiliário, o gerente de vendas da Grand Construtora, Vinícius Mello pontua que, para além da economia, o luxo cresce por ser motivado também pelo desejo. 

"O público do alto padrão não compra por necessidade, e sim por desejo. Então, não existe época certa para comprar um apartamento de alto padrão, mas sim um projeto elaborado e bem feito. [Além disso,] o Espírito Santo vem se preparando há muitos anos para este momento de crescimento", explica. 

Ao falar de alto padrão, lembrar de prédios icônicos do Estado, como o Taj Home Resort, da Grand Construtora, é inevitável. Afinal, o empreendimento é o responsável por inaugurar o conceito de oásis urbano no ES, unindo um projeto residencial com uma estrutura completa de resort no que será o prédio mais alto do ES, com mais de 150 metros de altura. 

Na entrevista com a editora de Imóveis, Karine Nobre, e a repórter de Imóveis Yasmin Spiegel, Mello contou mais detalhes do Taj, localizado na Rodovia do Sol, em Vila Velha, assim como dos demais produtos da construtora que a firmaram como uma referência no segmento: o Una, em Vitória, o Berthô, na Praia da Costa, em Vila Velha; o Grand Soleil, em Colatina, e o Salt, em Guarapari. 

"O Taj é um ícone do Estado, com 50 pavimentos. Além disso, ele fica numa região que vai se tornar a 'Barra da Tijuca' em Vila Velha, já que a região promete um crescimento muito grande, com nosso empreendimento sendo o ponto de partida para essa expansão", conta o gerente de vendas sobre o empreendimento que, atualmente, já está mais de 60% vendido. 

Para conferir mais deste e dos outros residenciais de luxo da Grand Construtora, assista ao episódio acima e entenda mais das motivações para a expansão do segmento no Estado.

Grand

Karine Nobre e Yasmin Spiegel, da editoria de Imóveis, falaram com Vinícius Mello, gerente de vendas da Grand Crédito: Ana Clara Souza

