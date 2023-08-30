Hospital no ES inaugura novo serviço de radioterapia com tecnologia de alta precisão

Com equipamentos de última geração, dotados de tecnologia de ponta que proporcionam maior eficácia no tratamento de diversos tipos de câncer, o Hospital Meridional Vitória inaugurou no último mês de junho seu novo serviço de radioterapia.
A estrutura foi preparada para receber a máquina de Radioterapia Versa HD, também chamada de acelerador linear, capaz de entregar tratamentos de alta precisão e eficácia, em menor tempo e com menos efeitos colaterais.
A rádio-oncologista Isabella Barbosa, responsável técnica pelo serviço de Radioterapia do Hospital Meridional Vitória, explica que a máquina é indicada para tratar tumores malignos e benignos.
"Cerca de 70% dos pacientes oncológicos farão radioterapia em alguma fase de sua doença, com intuito curativo ou para controle e alívio de sintomas. A nova máquina possui um tomógrafo acoplado que permite realizar, antes e durante a aplicação da radioterapia, uma imagem tomográfica que torna possível visualizar em detalhes se o alvo terapêutico está sendo adequadamente tratado, garantindo maior precisão e segurança do tratamento."
Os principais tipos de tumores que têm a radioterapia como tratamento essencial na jornada oncológica do paciente são: câncer de mama, próstata, tumores ginecológicos e gastrointestinais.
A especialista ressalta que a máquina também conta com uma nova tecnologia que diminui o tempo da sessão de radioterapia por meio de uma taxa de entrega de dose mais rápida no volume de tratamento.
Além da máquina de última geração, o hospital conta com equipe altamente especializada e treinada, dentro de um centro oncológico de excelência, que permite o cuidado integrado do paciente. “É com alegria que comemoramos mais uma arma no arsenal terapêutico na luta contra o câncer em nosso Estado”, celebra Isabella.
O acelerador linear foi adquirido da empresa sueca Elekta, informa o físico médico da Rede Meridional, André Kiister Leon. O equipamento possui quatro feixes de fótons, para tratamentos profundos, e cinco feixes de elétrons, para tratamentos superficiais.
“Uma das energias de fótons é única no Espírito Santo, a energia 10FFF, que apresenta como principal diferencial uma elevada taxa de dose de 2.600 UM/min. Com isso, podemos realizar frações de tratamento muito mais rápido do que nas máquinas convencionais. O tempo de irradiação com essa energia pode chegar a apenas um minuto para um tratamento de próstata, por exemplo. Isso diminui a possibilidade de movimentação do órgão durante o tratamento”, pontua o físico médico.
Desafio cumprido
Segundo o gerente corporativo de Planejamento, Controle e Gestão de Projetos da Kora Saúde, Felipe Mello, do ponto de vista do planejamento da engenharia, a obra desse projeto foi uma das mais desafiadoras do Grupo, ao qual pertence a Rede Meridional.
Envolveu desde a viabilidade financeira, pois foi um projeto muito caro, até a integração de equipes multidisciplinares, médicos, radiologistas, físicos médicos, planejadores e engenheiros civis, enfim, uma gama enorme de profissionais.
"A construção propriamente dita desse complexo chamado banker foi altamente elaborada. Tivemos de colocar essa estrutura dentro do centro de especialidades da maternidade Santa Úrsula, em Vitória, algo que era quase impossível, mas que conseguimos realizar. Todo o processo de construção dessa radioterapia foi, sem dúvida, um dos mais complexos que já tivemos."