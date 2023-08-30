Hospital no ES inaugura novo serviço de radioterapia com tecnologia de alta precisão

Novo serviço de radioterapia do Hospital Meridional Vitória já está em funcionamento Crédito: Divulgação

Com equipamentos de última geração, dotados de tecnologia de ponta que proporcionam maior eficácia no tratamento de diversos tipos de câncer, o Hospital Meridional Vitória inaugurou no último mês de junho seu novo serviço de radioterapia.

A estrutura foi preparada para receber a máquina de Radioterapia Versa HD, também chamada de acelerador linear, capaz de entregar tratamentos de alta precisão e eficácia, em menor tempo e com menos efeitos colaterais.

A rádio-oncologista Isabella Barbosa, responsável técnica pelo serviço de Radioterapia do Hospital Meridional Vitória, explica que a máquina é indicada para tratar tumores malignos e benignos.

"Cerca de 70% dos pacientes oncológicos farão radioterapia em alguma fase de sua doença, com intuito curativo ou para controle e alívio de sintomas. A nova máquina possui um tomógrafo acoplado que permite realizar, antes e durante a aplicação da radioterapia, uma imagem tomográfica que torna possível visualizar em detalhes se o alvo terapêutico está sendo adequadamente tratado, garantindo maior precisão e segurança do tratamento." Isabella Barbosa - Rádio-oncologista do Hospital Meridional Vitória

Os principais tipos de tumores que têm a radioterapia como tratamento essencial na jornada oncológica do paciente são: câncer de mama, próstata, tumores ginecológicos e gastrointestinais.

A especialista ressalta que a máquina também conta com uma nova tecnologia que diminui o tempo da sessão de radioterapia por meio de uma taxa de entrega de dose mais rápida no volume de tratamento.

Além da máquina de última geração, o hospital conta com equipe altamente especializada e treinada, dentro de um centro oncológico de excelência, que permite o cuidado integrado do paciente. “É com alegria que comemoramos mais uma arma no arsenal terapêutico na luta contra o câncer em nosso Estado”, celebra Isabella.

O acelerador linear foi adquirido da empresa sueca Elekta, informa o físico médico da Rede Meridional, André Kiister Leon. O equipamento possui quatro feixes de fótons, para tratamentos profundos, e cinco feixes de elétrons, para tratamentos superficiais.

“Uma das energias de fótons é única no Espírito Santo, a energia 10FFF, que apresenta como principal diferencial uma elevada taxa de dose de 2.600 UM/min. Com isso, podemos realizar frações de tratamento muito mais rápido do que nas máquinas convencionais. O tempo de irradiação com essa energia pode chegar a apenas um minuto para um tratamento de próstata, por exemplo. Isso diminui a possibilidade de movimentação do órgão durante o tratamento”, pontua o físico médico.

Desafio cumprido

Segundo o gerente corporativo de Planejamento, Controle e Gestão de Projetos da Kora Saúde, Felipe Mello, do ponto de vista do planejamento da engenharia, a obra desse projeto foi uma das mais desafiadoras do Grupo, ao qual pertence a Rede Meridional.

Envolveu desde a viabilidade financeira, pois foi um projeto muito caro, até a integração de equipes multidisciplinares, médicos, radiologistas, físicos médicos, planejadores e engenheiros civis, enfim, uma gama enorme de profissionais.