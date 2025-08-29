Conteúdo de Marca

Hospital Evangélico de Cachoeiro recebe reconhecimento internacional por tratamento de AVC

Referência no Sul do Estado, instituição se torna a primeira da região a conquistar certificação Diamond, segundo a iniciativa Angels, como nível máximo no atendimento de AVC

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:28

O hospital conta com equipe multiprofissional especializada Crédito: Heci/Divulgação

Independentemente da enfermidade, o tratamento de saúde precisa ser feito de forma adequada com profissionais especializados e processos de qualidade. Para pacientes com acidente vascular cerebral (AVC), o Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci) é um das referências no Sul do Estado e acaba de receber a mais elevada certificação concedida pela World Stroke Organization (WSO) para esse tipo de tratamento.

A instituição, segundo Waldemar Algemiro, neurologista e coordenador do Serviço de AVC do Heci, é a única da região a alcançar a certificação Diamond, segundo a iniciativa Angels, como nível máximo no atendimento de AVC.

Tudo isso, porque, como ele explica, o hospital conta com equipe multiprofissional especializada, incluindo neurologistas, residentes, clínica médica, cardiologia, angiologia, pronto-socorro, unidades de terapia intensiva (UTIs), neurocirurgia e assistência multiprofissional (enfermagem, radiologia, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia clínica, serviço social e psicologia), além de uma estrutura completa de exames de imagem, garantindo atendimento completo.

Waldemar ainda reforça que, com a certificação Diamond, o Heci reafirma o compromisso com a excelência, a inovação e, sobretudo, com o cuidado integral aos pacientes vítimas de AVC.

“A certificação Diamond é o reflexo do esforço conjunto de nossos médicos e de toda a equipe multidisciplinar. O Heci conta com uma estrutura completa para atender pacientes com AVC de forma rápida, eficaz e humanizada, reafirmando nosso compromisso com a vida. Isso é sinal de excelência e cuidado completo,” finaliza.

Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci)

O Hospital Evangélico de Cachoeiro também é referência no tratamento oncológico completo, neurocirurgia, cardiologia, cardiopediatria e nas cirurgias bariátricas. Além disso, investe em inovação e tecnologia, tanto que foi o primeiro hospital fora da Grande Vitória a ofertar cirurgias robóticas.

