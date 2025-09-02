Conteúdo de Marca

Hifa se torna primeiro hospital filantrópico do Sul do Estado a receber acreditação de excelência

A instituição foi acreditada com o nível 3 da ONA, atendendo aos padrões e requisitos de segurança do paciente, gestão integrada e excelência em gestão

Produzido Por HIFA Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Estúdio Gazeta

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:34

Acreditado com “Excelência”, o certificado além de avaliar os critérios de segurança, gestão integrada dos processos e excelência em gestão, demonstra ciclos de melhorias e maturidade institucional Crédito: Hifa/Divulgação

O Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) recebeu, no início de agosto, a acreditação nível máximo da Organização Nacional de Acreditação (ONA) para as unidades do Aquidaban e a Maternidade do Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Além de avaliar os critérios de segurança, gestão integrada dos processos e excelência em gestão, o certificado de Acreditado com “Excelência” recebido pelo Hifa demonstra ciclos de melhorias e maturidade institucional.

Com foco na segurança do paciente e dos processos, a instituição passou por uma avaliação detalhada, por meio de uma Instituição Acreditadora Credenciada (IAC) e uma equipe de avaliadores habilitada pela ONA. Os profissionais buscaram evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação nas diversas áreas, incluindo a gestão organizacional, a qualidade e a segurança na assistência prestada, bem como os ciclos de melhorias e maturidade institucional.

De acordo com o superintendente técnico da ONA, Péricles Cruz, a certificação de uma organização de saúde por meio da acreditação é um reconhecimento de que a instituição atende aos rigorosos padrões que a metodologia exige. Em mais de 20 anos de atuação, a ONA já certificou várias organizações de saúde.

“A acreditação do Hifa é válida por dois anos e será acompanhada por nossos avaliadores por meio de visitas periódicas. No decorrer da avaliação, todas as áreas da instituição são visitadas e mais de 1,7 mil requisitos verificados antes da homologação da acreditação”, explica.

Com foco na segurança do paciente e dos processos, a instituição passou por uma avaliação detalhada Crédito: Hifa/Divulgação

O superintendente do Hifa, Jailton Pedroso, destaca que a conquista é um marco para Cachoeiro de Itapemirim e toda região Sul do Estado. Segundo ele, isso demonstra a dedicação e o compromisso da instituição com a assistência prestada aos pacientes.

“Nosso desafio não terminou, continuamos a trabalhar para desenvolver e implementar ações de melhoria contínua em toda a instituição, visando, primordialmente, à segurança do paciente”, afirma.

A gerente de Estratégia do Hifa, Verônica Moten, reforça que a instituição segue em busca de melhorias contínuas e identificando estratégias capazes de criar barreiras mais sólidas à segurança dos pacientes.

“Foram muitos ciclos de melhorias internas junto aos nossos colaboradores e gestores de alta performance. É uma conquista coletiva, fruto do esforço e dedicação de toda a equipe”, finaliza.

HIFA

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta